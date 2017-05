Richard Fox verlässt Warner Bros.

Großansicht Richard Fox Richard Fox

Nach 42 Jahren in Diensten von Warner Bros. wird Richard Fox das US-Studio im Sommer verlassen. Dies kündigte Warner-CEO Kevin Tsujihara an. Zuletzt hatte Fox, der 25 Jahre lang als Executive Vice President International fungierte, das Fundament für die Eröffnung von Warner Bros. China im März dieses Jahres gelegt."Auf der ganzen Welt wird Richard von den Leuten in der Filmindustrie geschätzt und respektiert", so Tsujihara. "Er kennt die Märkte, er kennt die Player und er war ein fantastischer Botschafter für unser Unternehmen. Mehr als 40 Jahre lang stand er mit an der Speerspitze unserer Bemühungen, das Studio als weltweiten Anführer im Entertainment-Business zu positionieren. Ich danke ihm für seine unzähligen Leistungen und schließe mich den besten Wünschen aller Kollegen bei Warner Bros. für seine Zukunft an."Laut einer Mitteilung von Warner Bros. war Richard Fox die treibende Kraft hinter dem massiven Ausbau des Engagements im Bereich der lokalen Produktionen. Seit 1999 habe Warner Bros. mehr als 600 Filme in 20 weltweiten Märkten produziert, finanziert und/oder verliehen. Dazu zähle aus Deutschland nicht zuletzt Til Schweigers Megahit " Honig im Kopf "."Richard ist ein wundervoller, großartiger Mensch, warmherzig und voller Würde", so Schweiger. "Es war stets ein Vergnügen, mit ihm zu arbeiten. Ich beglückwünsche ihn zu seiner großartigen Karriere - und ich werde ihn schrecklich vermissen!" Auch Alfonso Cuarón verabschiedet sich persönlich: "Richard versteht die sowohl die Kunst als auch das Geschäft des Filmemachens. Sein Know-How und seine Erfahrung im weltweiten Markt machten ihn zu einem wahren Partner bei den lokalen Produktionen, die ich für Warner realisiert habe. Wie ich Richard kenne, mag er zwar in den Ruhestand gehen, aber er wird nicht zur Ruhe kommen. ich wünsche ihm alles Gute für das, was auch immer er als nächstes ins Auge fasst."Fox war federführend bei der Einführung der "Country Manager"-Struktur, wie man sie derzeit im Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Japan und China vorfindet. Im Januar vergangenen Jahres siedelte er nach China um, wo er nicht nur die Expansion der Studioaktivitäten leitete, sondern auch ein 2015 gegründetes Joint Venture im Bereich der Koproduktion mit CMC (China Media Capital) betreute. Warner Bros. hält 49 Prozent am gemeinsamen Unternehmen Flagship Entertainment. Seit August 2016 fungiert Gillian Zhao als Executive Vice President und Managing Director von Warner Bros. China. Sie hat über die vergangenen acht Monate hinweg eng mit Richard Fox zusammengearbeitet und betreut nun sämtliche Geschäfte des Studios in China.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen