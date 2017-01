Ricarda Nowak vertritt Mareike Jung in Medienboard-Presseabteilung

Ab März leitet Ricarda Nowak zusammen mit Laura Winkler die Presse- und Kommunikationsabteilung des Medienboard Berlin-Brandenburg . Die vertritt in dieser Funktion Mareike Jung , die in Elternzeit gehen wird.Die Filmjournalistin Ricarda Nowak war bisher u.a. für ProSieben , die Pressestellen in der Fachhochschule Brandenburg und die X Verleih AG tätig gewesen. In den vergangenen Jahren schrieb sie für die Potsdamer Lokal- und Kulturseiten der "Märkischen Allgemeinen Zeitung"."Ricarda Nowak ist eine profunde Kennerin der bunten Film- und Medienbranche in Berlin und Brandenburg", erklärt Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus

Quelle: Blickpunkt:Film

