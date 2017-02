"Resident Evil" gelingt Sensationsstart in China

Sensationserfolg für die Constantin-Film -Produktion " Resident Evil: The Final Chapter ": Beim Start im chinesischen Kinomarkt gelang dem Abschluss des Erfolgsfranchise das bislang beste Debüt eines ausländischen Films überhaupt. Innerhalb von drei Tagen spielte die Videospieladaption 94,3 Mio. Dollar ein und trug sich damit in die Rekordbücher ein. Nur einem einzigen lokalen Megahit (" Lost in Hongkong ") war im Reich der Mitte zuvor ein noch besserer Start beschieden gewesen.Der Erfolgsstart in China markiert damit naturgemäß den Höhepunkt der internationalen Auswertung von "Resident Evil: The Final Chapter", der sich damit auch wieder an die Spitze der internationalen Kinocharts setzte. Außerhalb der USA hat der Film bislang 212 Mio. Dollar eingespielt; er steht nach dem Wochenende bei einem weltweiten Boxoffice von rund 238 Mrd. Dollar. Insgesamt haben die mittlerweile sechs "Resident Evil"-Filme seit dem Start des Erstlings im Jahr 2002 bereits über eine Mrd. Dollar im Kino eingespielt. Für die Constantin ist die Reihe damit ein enormer Exportschlager.Der Vorstandsvorsitzende der Constantin Film und Executive Producer des Hits, Martin Moszkowicz , zeigt sich naturgemäß hochzufrieden mit dem Ergebnis und der Zusammenarbeit mit dem chinesischen Distributionspartner Leomus Pictures: "Wir sind sehr zufrieden mit der Partnerschaft mit Leomus Pictures in China. Während der gesamten Herausbringung hat dieser Verleih professionelles Know-how des Marktes, genaue Kenntnis der Zuschauer und der Resident Evil-Franchise gezeigt und ist mit einer starken Marketing- und Vertriebskampagne an den Start gegangen, die zu dem unglaublichen Erfolg erheblich beigetragen hat."

