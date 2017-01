Renate Schneider wechselt zu Arri

Großansicht Renate Schneider (Bild: Arri) Renate Schneider (Bild: Arri)

Als Senior Sales Manager Cinema Distribution and Business Development verstärkt Renate Schneider künftig das Team von Martin Schwertführer , Head of Cinema Distribution, am Grünwalder Standort von Arri . Schneider war von 2001 bis 2014 für Universal Pictures International Germany , u.a. lange Jahre als Sales Director, tätig gewesen. Zuletzt arbeitete sie beim Cinecittà-Kino in Nürnberg in den Bereichen Operations und Marketing. Von dem Angebot von Arri war sie nach eigener Aussage sofort begeistert: "Hier kann ich meine große Leidenschaft zum Kino, die Begeisterung für technische Entwicklungen und die Affinität zu Zahlen ausleben."Arri-Geschäftsführer Josef Reidinger sagt über den Neuzugang: "Ich freue mich sehr darüber, dass wir mit Frau Schneider eine so hochqualifizierte und erfahrene neue Kollegin bei Arri begrüßen dürfen. Ich wünsche ihr alles Gute und viel Erfolg."

Quelle: Blickpunkt:Film

