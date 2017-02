Rekordjahr für ProSiebenSat.1

Großansicht Thomas Ebeling, Vorstandsvorsitzender ProSiebenSat.1 (Bild: ProSieben Sat.1) Thomas Ebeling, Vorstandsvorsitzender ProSiebenSat.1 (Bild: ProSieben Sat.1)

Dank Steigerungen in allen Segmenten konnte der ProSiebenSat.1 -Vorstandsvorsitzende Thomas Ebeling heute auf ein Rekordjahr 2016 mit zweistelligen Zuwachsraten bei Umsatz und Gewinn zurückblicken. So erhöhte sich der Konzernumsatz um 17 Prozent auf 3,799 Mrd. Euro, recurring Ebitda und bereinigter Konzernüberschuss lagen mit 1,018 Mrd. Euro bzw. 513 Mio. Euro um jeweils zehn Prozent über dem Wert des Vorjahres.Bedingt durch höhere TV-Werbeeinnahmen und das wachsende Distributionsgeschäft konnte ProSiebenSat.1 die externen Umsätze seiner deutschsprachigen TV-Sender um drei Prozent auf 2,21 Mrd. Euro steigern. Das recurring Ebitda lag mit 760 Mio. Euro ebenfalls um drei Prozent über dem Wert des Jahres 2015.Im Segment Digital Entertainment trug nach Konzernangaben vor allem das Videogeschäft mit seinem "hohen organischen Wachstum" zu einer Steigerung des Umsatzes um 19 Prozent auf 442 Mio. Euro bei, während die Umsätze im Bereich Adjacent zurückgegangen sind und auch das im zweiten Quartal entkonsolidierte Games-Geschäft "die Umsatzdynamik gebremst hat". Infolge "wachstumsbedingt höherer Kosten" blieb das recurring Ebitda in diesem Bereich mit 37 Mio. Euro auf Vorjahresniveau."Wichtigster Wachstumstreiber" war erneut das Segment Digital Ventures & Commerce, wo ProSiebenSat.1 das Portfolio im vergangenen Jahr um das Online-Flugreiseportal etraveli und das Vergleichsportal Verivox ergänzt hat. Der Umsatz in diesem Segment stieg somit um 65 Prozent auf 768 Mio. Euro, das recurring Ebitda lag mit 180 Mio. Euro um 33 Prozent über dem des Jahres 2015.Insbesondere das erfolgreiche US-Produktionsgeschäft trug zu einem Umsatzplus von 38 Prozent (Umsatz 2016: 362 Mio. Euro) im Segement Content Production & Global Sales bei, wo das recurring Ebitda um 87 Prozent auf 47 Mio. Euro anstieg.ProSiebenSat.1 konnte den Anteil der Erlöse außerhalb des TV-Werbegeschäfts im vergangenen Jahr von 39 auf 47 Prozent steigern und ist so der eigenen Zielsetzung, diesen Anteil bis 2018 auf über 50 Prozent zu erhöhen, ein gutes Stück näher gekommen.Ebeling zum Geheimnis des Erfolgs: "ProSiebenSat.1 ist der erste Medienkonzern, der Fernsehen, eigenproduzierten Content, digitales Entertainment sowie Commerce konsequent kombiniert und daraus resultierende Synergien nutzt. Dafür werden wir unser Portfolio weiter vernetzen und alle Vermarktungs- und Vertriebswege von TV über Digital bis Mobile einsetzen. Vor dem Hintergrund des erfolgreichen Geschäftsjahres empfehlen wir dem Aufsichtsrat, der kommenden Hauptversammlung eine Dividende von 1,90 Euro für 2016 vorzuschlagen und unsere Aktionäre so erneut angemessen an unserem Wachstum zu beteiligen."Nach einem guten Start ins erste Quartal zeigt man sich bei ProSiebenSat.1 zuversichtlich, "auch 2017 deutlich zu wachsen". Man sei auf einem guten Weg, die bis 2018 angestrebten Ziele eines Umsatzes von 4,5 Mrd. Euro und eines adjusted Ebitda von 1,15 Mrd. Euro zu erreichen, heißt es in einer Pressemitteilung abschließend.

Quelle: Blickpunkt:Film

