Rekordjahr für ORF TVthek

Die ORF TVthek hat im vergangenen Jahr ihr "steiles Wachstum" ( ORF -Generaldirektor Alexander Wrabetz ) fortgesetzt. Wie der ORF heute mitteilt, verzeichnete die zentrale Videoplattform des ORF zusammen mit dem Videoangeboten auf anderen ORF.at-Seiten wie sport.ORF.at oder news.ORF.at 2016 durchschnittlich 26,3 Mio. Online-Video-Abrufe pro Monat - ein Plus von 29 Prozent gegenüber 2015. Spitzenwerte wurden im Mai und Juni mit jeweils 32,7 Mio. Video-Abrufen erzielt. Abrufhighlights in diesen Monaten waren die Infosendungen rund um die Bundespräsidentenstichwahl und die Regierungsumbildung, Unterhaltungssendungen wie " Vorstadtweiber " und "Dancing Stars" sowie die Übertragungen von der Fußball-EM. Die meisten VoD-Abrufe (639.098) erzielte das TV-Duell zwischen den Bundespräsidentenkandidaten Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen vom 19. Mai. Bei den Live-Streams hatte das Super-G-Rennen der Herren am 22. Januar in Kitzbühel mit 214.327 Abrufen die Nase vorn.Auch bei den monatlichen Visits erzielte die ORF TVthek 2016 einen Rekordwert: durchschnittlich 5,8 Mio. Visits pro Monat entsprechen einer Steigerung um 22 Prozent gegenüber 2015.

