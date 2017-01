Rekordjahr für MDR Fernsehen

Mit einem Rekordmarktanteil von 9,5 Prozent war das MDR Fernsehen 2016 das erfolgreichste Dritte Programm der ARD in seinem Sendegebiet. Gegenüber dem Vorjahr entspricht laut MDR-Angaben einer Steigerung um einen halben Prozentpunkt. Damit wurde der größte Zuwachs seit fast 20 Jahren erzielt.In Mitteldeutschland liegt das MDR Fernsehen 2016 auf Platz vier der meist gesehenen Sender hinter dem ZDF , dem Ersten und RTL und erstmals vor Sat.1 Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi : "Der Publikumserfolg bestätigt unsere Programmphilosophie: Wir treffen den Geschmack der Menschen in Mitteldeutschland mit unseren vielfältigen Angeboten von Information bis Unterhaltung, von Film bis Sport."Den höchsten Marktanteil des gesamten Jahres hatte das MDR Fernsehen im Dezember mit 9,9 Prozent erzielt. Dazu trug nach Angaben der ARD-Anstalt das Silvesterprogramm maßgeblich bei, allen voran "Die große Silvester-Schlagerparty", die in Mitteldeutschland einen Gesamtmarktanteil von 19,1 Prozent erzielte.

Quelle: Blickpunkt:Film

