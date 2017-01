Rekordboxoffice in Japan

Das vergangene Jahr war für das japanische Boxoffice insgesamt, aber auch für den heimischen Film ein Rekordjahr. Wie die Motion Picture Producers Association of Japan (MPPAJ) jetzt bekannt gab, stieg das Kinoeinspiel in Japan im Vergleich zu 2015 insgesamt um 8,5 Prozent auf 235,5 Mrd. Yen (rund 1,93 Mrd. Euro) an. Bei annähernd gleichbleibenden Ticketpreisen wurde ein achtprozentiger Besucheranstieg auf rund 180 Mio. verzeichnet.Erfolgreichster Film des Jahres war die Anime- Verfilmung "Kimi no Na wa" mit einem Einspiel von 23,6 Mrd.Yen (rund 190 Mio. Euro). Insgesamt konnte der heimische Film in Japan 2016 ein Rekordeinspiel von 149 Mrd. Yen (rund 1,22 Mrd. Euro) erzielen; der Marktanteil stieg auf 23,5 Prozent. Hollywoodproduktionen verloren im Jahresvergleich hingegen rund acht Prozentpunkte und kamen auf einen Marktanteil von 36,9 Prozent.

Quelle: Blickpunkt:Film

