Rekordausgaben für Filmproduktionen in Großbritannien

Großansicht Auch der erfolgreichste Film des Jahres 2016 in den britischen Kinos, "Rogue One: A Star Wars Story", wurde auf der Insel gedreht (Bild: Walt Disney) Auch der erfolgreichste Film des Jahres 2016 in den britischen Kinos, "Rogue One: A Star Wars Story", wurde auf der Insel gedreht (Bild: Walt Disney)

1,6 Mrd. Pfund (rund 1,88 Mrd. Euro) sind im vergangenen Jahr in Filmproduktionen in Großbritannien investiert worden. Wie das British Film Institute (BFI) jetzt bekannt gab, wurde damit ein neuer Rekord aufgestellt. Während bei den Investitionen in US-Produktionen ebenfalls ein Höchstwert erzielt worden war, lagen die Ausgaben in britische Produktionen mit 205 Mio. Pfund (rund 240,3 Mio. Euro) auf dem niedrigsten Level seit drei Jahren, bei den britischen Koproduktionen mit 41,3 Mio. Pfund (rund 48,4 Mio. Euro) sogar so niedrig wie zuletzt vor fünf Jahren. Die Zahl der in Großbritannien produzierten heimischen Filme lag im vergangenen Jahr mit 48 auf dem Niveau der Vorjahre - mit Ausnahme des Rekordjahres 2015 (62). Die Zahl der britischen Koproduktionen, die auf der Insel entstanden waren, ging seit 2012 von 282 auf 129 zurück.Mit "Rogue One: A Star Wars Story" und "Bridget Jones's Baby" sind die drei umsatzstärksten Filme des vergangenen Jahres in den britischen Kinos auch in Großbritannien gedreht worden.BFI-CEO Amanda Nevill sagte zu den jetzt veröffentlichten Zahlen: "Durch die Tatsache, dass wir erstmals Produktionsausgaben von 1,6 Mrd. Pfund erzielt haben, zeigt die heute veröffentlichte Statistik, dass der britische Film für Geschäfte offen ist und unsere Stellung als führender Film- und TV-Produzent stärker denn je ist."Mit 1,277 Mrd. Pfund (rund 1,44 Mrd. Euro) war am britischen Boxoffice im vergangenen Jahr das zweitbeste Ergebnis aller Zeiten erzielt worden. Die Besucherzahlen gingen jedoch im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 168 Mio. zurück. Der Marktanteil des britischen Films lag mit sieben Prozent auf dem niedrigsten Wert der vergangenen drei Jahre und unter dem Zehn-Jahres-Durchschnitt.

Quelle: Blickpunkt:Film

