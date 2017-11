Regal Entertainment Group sagt AMC den Kampf an

Großansicht Die Regal Entertainment Group ist bei der Suche nach einem Fusionspartner offenbar fündig geworden (Bild: Regal Entertainment Group) Die Regal Entertainment Group ist bei der Suche nach einem Fusionspartner offenbar fündig geworden (Bild: Regal Entertainment Group)

Die Regal Entertainment Group sucht seit 2014 nach einem Fusionspartner - bislang ohne Erfolg. Wie die zweitgrößte Kinokette der USA nun erklärte, liefen derzeit Gespräche über eine Übernahme durch die britische Cineworld-Gruppe, die in Europa rund 2.000 Leinwände betreibt. Als Kaufsumme sind 3,6 Mrd. Euro im Gespräch. Die Aktien von Regal Entertainment haben innerhalb der vergangenen sieben Tage um 23 Prozent an Wert gewonnen und wurden an der Wall Street zum Abschluss des gestrigen Handelstages mit 19,64 Dollar gehandelt; das ergibt einen Marktwert für die Kinokette, die insgesamt rund 7.300 Leinwände - vor allem in den USA - betreibt, von 3,1 Mrd. Dollar.Mit der geplanten Fusion mit der Cineworld-Gruppe will sich Regal Entertainment im Wettbewerb gegen die weltweit größte Kinokette, AMC Entertainment, sowie Streamingdienste wie Netflix besser positionieren.

Quelle: Blickpunkt:Film

