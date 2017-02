RealD erwirbt sämtliche Assets von MasterImage

Großansicht Patentverletzungen führten zum Niedergang von MasterImage - RealD hat sämtliche Assets übernommen Patentverletzungen führten zum Niedergang von MasterImage - RealD hat sämtliche Assets übernommen

RealD hat sämtliche verbleibenden Anlagen-und Vermögenswerte des ehemaligen Mitbewerbers im 3D-Markt, MasterImage erworben. RealD besitzt damit laut einer Pressemitteilung alle Rechte am "intellectual property", an allen Technologien, dem Inventar sowie an allen ausstehenden Forderungen, die bislang vom ehemaligen Konkurrenten MasterImage kontrolliert wurden.Laut RealD war die Akquisition direkte Folge diverser Patentverfahren, in denen man gegen MasterImage obsiegte. RealD hatte nicht zuletzt ein Verkaufsverbot für patentrechtsverletzende Produkte von MasterImage durchgesetzt und sich nach eigenen Angaben auch in weiteren Rechtsstreitigkeiten in diversen Ländern gegen MasterImage durchgesetzt."RealD engagiert und verpflichtet sich auch weiterhin der Innovation visueller Technologien, aber auch dem weltweiten Schutz unseres geistigen Eigentums", sagt RealD-Gründer und CEO Michael V. Lewis.Aktuell setzen rund 29.000 Kinosäle in 72 Ländern auf das 3D-System von RealD. Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen mit über 570 angemeldeten und rechtsanhängigen Patenten der führende Anbieter für 3D-Kinosysteme.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen