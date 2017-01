Ralf Schilling zurück in der Kinobranche

Der Kölner Cinedom , nicht nur eines der erfolgreichsten Kinos Deutschlands, sondern auch Europas, hat einen neuen Gesellschafter. Der Immobilienfonds PW Real Estate Fund III LP hat die Mehrheit der Anteile am Cinedom übernommen. Im Zuge der bereits Mitte Oktober vergangenen Jahres vollzogenen Transaktion behalten die bisherigen Gesellschafter eine Minderheitsbeteiligung neben dem neuen Gesellschafter."Wir freuen uns sehr über den Einstieg von PWREF III und sind sicher, dass mit ihnen die bahnbrechende Kinovision von Bernd Eichinger - die den Cinedom seit der Eröffnung vor über 25 Jahren bis heute zu einem der erfolgreichsten Kinos Europas gemacht hat - in eine sehr erfolgreiche Zukunft blickt", erklärte Thomas Peter Friedl für die Altgesellschafter."Im Einklang mit unserer Überzeugung vom langfristigen Potential des Multiplex Kinosektors in Europa, investiert PWREF III in eines der attraktivsten Multiplex Kinos von Deutschland und beabsichtigt den Cinedom in der Fortsetzung seiner langjährigen Erfolgsgeschichte zu unterstützen", sagt Michael Sacher, Principal bei Aermont Capital.Zusätzlich zum langjährigen Cinedom-Geschäftsführer Martin Ebert wurde parallel zum Einstieg Ralf Schilling neu in die Geschäftsführung des Multiplexes berufen. Er wird dort seine rund 25-jährige Erfahrung im Kinosektor einbringen. Schilling war zuletzt Geschäftsführer von UCI Kinowelt für Deutschland und Österreich. Diesen Posten hatte er im Frühjahr 2014 an Jens Heinze abgegeben. Schilling war fast 25 Jahre für UCI tätig, vor seiner Geschäftsführerposition zeichnete er dort als Finanzdirektor verantwortlich. Er hatte den neuen Mehrheitsgesellschafter im Zuge des Engagements im Cinedom beraten.Aermont Capital LLP ("Aermont"), vormals Perella Weinberg Real Estate UK LLP, ist ein unabhängiger Asset Manager aus London, spezialisiert auf Immobilien und immobiliennahe Investitionen in Europa. Aermont fungiert als Investment Adviser für drei paneuropäische Fonds, die zusammen über Eigenkapitalzusagen von insgesamt ca. vier Mrd. Euro verfügen. Schlagzeilen in der Filmbranche hatte Aermont Capital zuletzt durch die Übernahme der Londoner Pinewood-Studios gemacht.Ein Interview mit Ralf Schilling lesen Sie in der kommenden Ausgabe von Blickpunkt: Film.

Quelle: Blickpunkt:Film

