"Quoten sind nur eine Krücke"

Großansicht Maria Furtwängler, Christine Berg (FFA), Heike Hempel (ZDF), Christine Strobl (ARD), Imogen Kimmel (ProQuote Regie), Ursula Schütze-Kreilkamp (DB Mobiltiy Logistics), Bascha Mika (Frankfurter Rundschau) und Stefan Arndt (X Filme) (Bild: Ulf Büschleb) Maria Furtwängler, Christine Berg (FFA), Heike Hempel (ZDF), Christine Strobl (ARD), Imogen Kimmel (ProQuote Regie), Ursula Schütze-Kreilkamp (DB Mobiltiy Logistics), Bascha Mika (Frankfurter Rundschau) und Stefan Arndt (X Filme) (Bild: Ulf Büschleb)

Wie weit ist die Film- und TV-Branche auf dem Weg zur Gendergerechtigkeit? Antworten liefern zwei neue Studien, namentlich "Gender und Film" ( FFA ) sowie "Gender und Fernsehfilm" (Universität Rostock & Fraunhofer Institut im Auftrag von ARD und ZDF ). Um es kurz zu machen: Die Erkenntnisse fallen ernüchternd aus, dürfen aber gleichzeitig nicht überraschen.Um an dieser Stelle kurz Kernpunkte der FFA-Studie zu skizzieren: In den meisten kreativen Schlüsselpositionen der Filmproduktionen arbeiten mehr Männer als Frauen: 72 Prozent der Kinofilme werden von Regisseuren, 23 Prozent von Regisseurinnen und 5 Prozent von gemischten Teams inszeniert. Drehbücher werden zu 60 Prozent von Autoren, 23 Prozent von Autorinnen und 16 Prozent von gemischten Teams verfasst. Im Bereich der Produktion werden 58 Prozent der Filme von Männern, 14 Prozent von Frauen und 28 Prozent von gemischten Teams hergestellt." Noch kürzer gefasst: Frauen sind in vielen Gewerken der Filmwirtschaft massiv unterrepräsentiert - obwohl das Verhältnis auf Ebene der Ausbildung erheblich ausgewogener ausfällt.So weit, so vorhersehbar - zumal bereits vergleichbare Erhebungen (unter anderem des Deutschen Kulturrats oder des BVR ) existieren, in deren Bild sich die aktuellen Analysen nahtlos einfügen. Und doch liefern die im Rahmen der Berlinale vorgestellten Studien tiefere Einblicke über die nackten Zahlen hinaus, geben Hinweise auf die Ursachen für dieses Ungleichgewicht und mögliche Maßnahmen zu dessen Beseitigung.Wollte man das Problem auf einen möglichst einfachen Nenner bringen, so könnte dieser lauten: "Schere im Kopf". Es sind laut der Analysten vor allem stereotypische Vorstellungen, die dazu verleiten, Männern beispielsweise mehr Durchsetzungsvermögen zu attestieren. Indes ist dieses Phänomen nicht auf den männlichen Teil der Welt beschränkt - im Gegenteil. Auch Frauen neigen demnach dazu, Stereotype auf ihre Geschlechtsgenossinnen zu projizieren. Ein Resultat der Studien, das von einer recht launigen Podiumsdiskussion auf Einladung der FFA nur untermauert wurde: Schauspielerin Maria Furtwängler und Regisseurin Imogen Kimmel (Vorstandsmitglied und Initiatorin ProQuote Regie) stehen nun eher nicht im Verdacht, die Rolle des sprichwörtlichen Heimchens am Herd zu propagieren. Und doch bekannten beide freimütig, im ersten Moment unwillkürlich mit einer gewissen Skepsis auf Frauen in ungewohnten Berufen - in diesen Fällen Pilotin und ADAC-Pannenhelferin - reagiert zu haben.Gefragt ist somit gerade auch ein Wandel in der Wahrnehmung - zu dem, das unterstrich Degeto -Geschäftsführerin Christine Strobl auf dem Panel, die Film- und TV-Wirtschaft ihren Teil beitragen kann und muss: "Wir müssen bei den Geschichten ansetzen, die wir erzählen. Schließlich beeinflusst kaum etwas so sehr wie Film und Fernsehen. Und wir müssen uns Dinge bewusst machen, aufmerksamer werden, das gilt unter anderem auch für Nebenrollen." Zustimmung kam von Heike Hempel , Chefin der ZDF-Hauptredaktion Fernsehen/Serie II, die ebenfalls dafür plädierte, mehr kompetente Frauenfiguren jenseits "von Kommissarin und Krankenschwester" zu finden. Wichtig indes aus Sicht von Kimmel: Man sollte Frauenfiguren auch nicht über die Maßen idealisieren, sondern "reale Menschen" abbilden.Übrigens untersucht die Universität Rostock derzeit in einer weiteren Studie, welche Rollenbilder in deutschen Fernseh- und Kinoproduktionen vermittelt werden. In Auftrag gegeben wurde die Untersuchung von ARD, ZDF, ProSiebenSat.1 und RTL , initiiert hatte sie Maria Furtwängler. Die sich auf dem Podium übrigens auch für Maßnahmen wie Quotenregelungen aussprach. Nicht weil sie diese als "Allheilmittel" betrachten würde, sondern weil Stereotype so tief verwurzelt seien, dass man sie auch auf diesem Wege durchbrechen müsse.Wer dies nun allerdings rundheraus als Unterstützung für die Forderung von ProQuote Regie auffasst, irrt sich. Tatsächlich wäre es laut Furtwängler "fatal", sich auf eine 50-Prozent-Quote für Regisseurinnen zu fokussieren, schließlich gehe es "um die Gesamtheit der Gewerke". In dieselbe Kerbe schlug Stefan Arndt , der nichts von einer 50/50-Quote hält, sich aber durchaus für kluge Mini-Quoten etwa nach französischem Beispiel aussprach. Auch Strobl betonte, dass Quoten kein Allheilmittel, sondern allenfalls "eine Krücke" seien. Sie selbst wolle sich nicht etwa aus der Verantwortung entlassen, stellte aber doch fest: Anordnungen wie jene, dem oder der Produzenten/Produzentin eine(n) Regisseurin vorzuschreiben, entsprechen nicht dem Wesen des kreativen Bereichs. Gefragt sei Überzeugungsarbeit, das Wecken von Begeisterung. Immerhin: Die "Krücke" wird - wenn auch nur punktuell - bereits genutzt. So hatte ARD-Programmdirektor Volker Herres im Herbst 2015 angekündigt, dass (als erster Schritt) innerhalb von drei Jahren wenigstens jeder fünfte "Tatort", "Polizeiruf" oder ARD-Mittwochsfilm von einer Frau inszeniert werden solle. Hempel erklärte für das ZDF, dass man sich dort vorgenommen habe, sich mit Blick auf das Ziel "Parität" Jahr für Jahr verbessern zu wollen und die Ergebnisse des internen Monitorings auch öffentlich zu machen. Verbunden war diese Ankündigung aber auch mit einem Appell in Richtung der weiblichen Kreativen: "Erstürmt den Mainstream!" Denn tatsächlich gebe es Formate wie "Notruf: Hafenkante", bei denen man von potenziellen Kandidatinnen für den Regiestuhl regelmäßig Absagen erhalte.Dass die Debatte nicht zur Plattform für die ProQuote-Forderung per se wurde, muss dort indes keine Enttäuschung hervorrufen. Denn obwohl sich nicht abzeichnet, dass diese Kernforderung eine baldige Chance auf Umsetzung per Dekret hat, darf man doch ohne jegliche Übertreibung behaupten, dass die Initiative in den wenigen Jahren ihres Bestehens bereits Enormes bewirkt hat. Der von ihr angestoßene Prozess mag sich (noch) nicht deutlich in Statistiken ausdrücken, zog aber doch bereits Veränderungen auf breiter Ebene nach sich, die von den genannten Studien und Selbstverpflichtungen über freiwilliges Monitoring bis hin zu Vorschriften im neuen Filmförderungsgesetz zur paritätischen Besetzung von Gremien reichen.Um es mit den Worten von FFA-Vorstand Peter Dinges zu sagen: "Ich habe das, worüber wir in der Branche seit einiger Zeit intensiv sprechen, ursprünglich für den sprichwörtlichen 'Schnee von gestern' im besten Sinne gehalten, für eine Aufgabe, die gelöst ist. Ganz offensichtlich habe ich mich geirrt. Manche Irrtümer kann man jedoch korrigieren - und ich danke den Initiativen von ProQuote wie auch der European Women's Association dafür, dass sie das Bewusstsein für dieses Problem geweckt haben. Ich freue mich, dass das neue FFG Gleichberechtigung in vielen Bereichen gewährt, gerade bei der Besetzung der Gremien. Danke dafür an Kulturstaatsministerin Monika Grütters! Ich bin überzeugt, dass diese neuen Regeln eine klare Bereicherung für die Filmförderung der FFA sind und damit eine Bereicherung für den deutschen Film."Weshalb es schon "schlichter wirtschaftlicher Vernunft" entspreche, Maßnahmen zur Gender-Gerechtigkeit zu ergreifen, unterstrich indes nicht nur Dinges, sondern auch Stefan Arndt: Der Großteil der Kinobesucher ist weiblich, die Entscheidung für einen Kinobesuch respektive den konkreten Film wird zum allergrößten Teil von Frauen getroffen.Marc Mensch

Quelle: Blickpunkt:Film

