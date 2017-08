Quo vadis, Rundfunkbeitrag?

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD ZDF und Deutschlandradio machen sich offenbar für eine automatische Anpassung des Rundfunkbeitrags stark. Wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtet, soll der derzeitige monatliche Beitrag von 17,50 Euro pro Haushalt ( der Rundfunkbeitrag war zum 1. Januar 2013 von einer geräteabhängigen Gebühr auf eine Haushaltsabgabe umgestellt worden ) auf 21 Euro im Jahr 2029 ansteigen. Die entspräche einem jährlichen Anstieg um 1,75 Prozent. Einen entsprechenden Vorschlag wollen die Öffentlich-Rechtlichen den Bundesländern, die sich bis dato ihrerseits für einen stabilen Rundfunkbeitrag von 17,50 Euro stark gemacht hatten, dem Bericht zufolge im September vorlegen. Laut "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" begründen die Öffentlich-Rechtlichen ihre Forderung nach einer Beitragserhöhung damit, dass das bis 2024 geforderte Einsparvolumen von 2,2 Mrd. Euro anderenfalls nicht zu bewältigen sei.Gegenüber dem Blatt spricht ARD-Generalsekretärin Susanne Pfab von einer "Zeitenwende". Die ARD werde künftig viel stärkere zentrale Aufgaben übernehmen, Kooperation werde zum "verpflichtenden Prinzip", so Pfab.Die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" zitiert auch aus einem Grundsatzpapier der ARD, wonach die finanziellen Einsparnisse nicht an die Zuschauer weitergegeben werden sollten. Vielmehr wolle man sich damit gegen die zunehmende Konkurrenz von Streamingdiensten wie Netflix, Amazon & Co. wappnen und die Mediathek durch personalisierte Angebote enorm ausweiten. "Da schlummern ungeheure Programmschätze, für welche die Zuschauer schließlich auch bezahlt haben", so Generalsekretärin Pfab.Gegenüber der "Bild" erklärte ARD-Sprecher Steffen Grimberg jedoch: "Die Darstellung der 'Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung', wonach die ARD eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags bis 2029 auf 21 Euro fordere, ist frei erfunden." Vielmehr werde man bei der KEF im Frühjahr 2019 den Bedarf für die 2020 beginnende vierjährige Gebührenperiode anmelden. ZDF-Intendant Thomas Bellut erklärte gegenüber der "Bild": "Es ist wirklich keine Überraschung, dass es auch für die Herstellung öffentlich-rechtlicher Programme Preissteigerungen gibt. Wie hoch die sind, ermittelt die KEF schon viele Jahre. Ob es in Zukunft eine daran gekoppelte ständige Anpassung gibt, ist völlig offen. ARD und ZDF müssen bis Ende September vor allem Vorschläge machen, wie durch bessere Kooperationen richtig Geld gespart werden kann."Für Marco Wanderwitz, kultur- und medienpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, steht hingegen fest: "Eine Gebührenerhöhung um rund 20 Prozent für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bis 2029 ist kaum vermittelbar. Sollte sich bestätigen, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio eine automatische Steigerung des Rundfunkbeitrags um jährlich 1,75 Prozent wollen, wären sie alles andere als gut beraten.(...)Die CDU/CSU-Fraktion anerkennt die erheblichen Bemühungen der öffentlich-rechtlichen Anstalten um interne Strukturreformen. Hier schlummert aber nach wie vor großes Einsparungspotenzial. Daher kann es nicht sein, dass die frei werdenden Mittel nur für die digitalen Aktivitäten der Sender umgeschichtet werden sollen."

