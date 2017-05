Quo vadis, Filmtheaterkongress?

Großansicht HDF-Vorstand Thomas Negele bei der Eröffnungsrede in Karlsruhe HDF-Vorstand Thomas Negele bei der Eröffnungsrede in Karlsruhe

Blickpunkt: Film-Leser wussten es spätestens einige Tage vor dem Filmtheaterkongress (siehe auch Ausgabe 19 ): Die diesjährige Veranstaltung wird aller Voraussicht nach die letzte in Karlsruhe sein. Tatsächlich pfeifen die Spatzen bereits seit geraumer Zeit von den Dächern, dass die Reise nach Berlin gehen soll. Eine definitive Aussage durfte man sich vom HDF -Vorstandsvorsitzenden Thomas Negele zur Eröffnung der Kino 2017 diesbezüglich natürlich noch nicht erwarten - zumal nicht in Anwesenheit von Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup und MFG -Geschäftsführer Carl Bergengruen , dessen Institution die Veranstaltung schon in Baden-Baden förderte Aber der Fingerzeig war doch mehr als deutlich.Denn wie Negele bei seiner Eröffnungsrede erklärte, befände er sich hinsichtlich der Zukunft des Kongresses "in der Bredouille". Seine Seele sei in Baden-Baden (wie die vieler Betreiber), allerdings würden sich die Verleiher - zumindest die größten - diesem Ort verweigern. Somit müsse der Verband mit den Ausstellern und den einzelnen Betreibern darüber reden, was sie von dieser Veranstaltung erwarteten. Gleichzeitig kam der HDF-Vorstand (durchaus zum Unmut des OBs) nicht darum herum, auf gewisse Nachteile Karlsruhes (wie die aktuelle Baustellensituation) anzuspielen - auch wenn er das ausdrücklich noch nicht als finale Absage an den Ort verstanden wissen wollte.Dennoch muss man davon ausgehen, dass der Kongress im kommenden Jahr nicht mehr in der Fächerstadt stattfindet. Ob die zumindest in den Raum gestellte Möglichkeit einer Rückkehr in die Kurstadt ein realistisches Szenario darstellt, darf indes ebenfalls bezweifelt werden. Denn nicht genug damit, dass ein Umzug nach Berlin bereits vor Monaten mit wichtigen Ausstellern, sondern jüngst auch innerhalb des FFA-Präsidiums konkret diskutiert wurde, schwor Negele die Fachbesucher bei aller Zurückhaltung dann mehr oder weniger unterschwellig auf die Hauptstadt ein.Die damit verbundene Hoffnung: Holt man die Politik ins Boot und verhilft der Veranstaltung insgesamt zu mehr Strahlkraft und Außenwirkung, kommen auch jene Verleiher, die sich zuletzt vom Kongress abwandten, wieder zurück ins Boot. Deutlichstes Zeichen, dass Berlin (wie am Rande des Kongresses zunehmend gemutmaßt) bereits mehr oder minder beschlossene Sache sein könnte, war indes ein anderer Wink mit dem Zaunpfahl: Denn laut Negele würde man es dank der so hergestellten Nähe leichter haben, die zuständigen Entscheider in der Politik für einen Standort Kino Entwicklungsfonds zu begeistern. Tatsächlich ist dies ein Anliegen, hinter dem nicht nur der HDF Kino, sondern auch die AG Kino-Gilde und FFA sowie SPIO stehen - und bei dem sich die BKM erstmals konkret gesprächsbereit zeigt.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen