Punkte der Woche: Invasion!

Schlag auf Schlag geht es weiter mit Hochkarätern für das Home-Entertainment - allen voran ein Meisterwerk, das für die größte Überraschung bei der Oscar-Nominierung gesorgt hat. Die Rede ist natürlich von " Arrival ", der mit acht Nominierungen überraschend überzeugend abschnitt - nachdem er bereits an den Kinokassen deutlich besser funktionierte, als man das diesem komplexen und nachdenklichen, aber selbstverständlich absolut brillanten Science-Fiction-Film von Denis Villeneuve jemals zugetraut hätte. Im Home-Entertainment wird er jetzt erst so richtig zum Kultfilm avancieren.Großes Kino mit kommerzieller Power bietet auch Fatih Akins erstklassige Verfilmung von Wolfgang Herrndorfs modernem Jugendbuchklassiker " Tschick ", der an den Kinokassen die erhofft guten Zahlen schrieb, aber sein ganzes Potenzial erst auf DVD und Blu-ray entfalten wird. Starkino mit Kevin Spacey und Jennifer Garner bietet Barry Sonnenfelds Komödie " Voll verkatert ", auch wenn das Gesamtergebnis vielleicht einen Tick weniger spritzig ausgefallen ist, als man es sich angesichts der beteiligten Namen wünschen würde. Ein künstlerisches Highlight ist indes " Amerikanisches Idyll ", mit dem Superstar Ewan McGregor , der auch die Hauptrolle spielt, sein beachtliches Regiedebüt abliefert.

