ProSiebenSat.1, TF1 und Mediaset schmieden Werbeallianz

Christof Wahl, Digitalvorstand und COO ProSiebenSat.1 Group

Die drei europäischen TV-Konzerne ProSiebenSat.1 , TF1 und Mediaset haben das Joint Venture European Broadcaster Exchange (EBX) gegründet. Einer ProSiebenSat.1-Mitteilung zufolge ist mit der Gründung des in London ansässigen Unternehmens der Startschuss einer "tiefergreifenden strategischen Zusammenarbeit, um die technische Weiterentwicklung von Online-Werbung voranzutreiben", gefallen.Zu Beginn seiner Tätigkeit wird EBX, das über ein eigenes Vertriebsteam und eine automatisierte Handelsplattform verfügt, seinen Fokus auf programmatische Videokampagnen mit einer automatisierten und datenbasierten Aussteuerung des Ein- und Verkaufs von digitaler Werbung legen. Die an dem Joint Venture beteiligten Unternehmen stellen hierfür Video-Werbeinventar der jeweiligen Herkunftsländer zur Verfügung, um Werbekunden den programmatischen Einkauf pan-europäischer Kampagnen in den Premium-Werbeumfeldern der TV-Unternehmen zu ermöglichen.Insgesamt sollen mit der Gründung von EBX Strukturen geschaffen werden, "um den globalen Wettbewerbern effizienter gegenüberzutreten", heißt es in der Pressemitteilung weiter. Christof Wahl , Digitalvorstand und COO ProSiebenSat.1 Group: "Viele international agierende Unternehmen haben einen hohen Bedarf an qualitativ hochwertigen und sicheren Werbeumfeldern im Video-Bereich. Unser Joint Venture bietet ihnen die Möglichkeit, pan-europäische Kampagnen im Umfeld von Premium-Videos in einem Wirtschaftsraum von über 250 Millionen Einwohnern automatisiert und einfach zu buchen. So erhalten wir den Zugang zu zusätzlichen Werbebudgets, die wir auf Länderebene bislang nicht adressieren konnten."

Quelle: Blickpunkt:Film

