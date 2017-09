ProSiebenSat.1 sichert sich US-Factual-Highlights

Über einen mehrjährigen Vertrag mit dem US-Programmanbieter A+E Networks hat ProSiebenSat.1 das Factual-Angebot seiner Sender gestärkt. Wie die Sendergruppe heute mitteilt, habe man damit Zugriff auf die Programme der A+E-Sendermarken History Channel, A+E, Lifetime und FYI. Katja Hofem , die bei ProSiebenSat.1 für das New Channel Development verantwortlich ist, erklärte nach Vertragsabschluss: "Wir freuen uns, dass unsere globalen Marken auf den ProSiebenSat.1-Sendern in Deutschland, einem der größten Medienmärkte der Welt, noch mehr Zuschauer erreichen werden. ProSiebenSat.1 TV Deutschland bleibt für uns ein bewährter Partner in Deutschland, um ein noch breiteres TV-Publikum von unseren erstklassigen Factual-Formaten zu begeistern."Zu den Programmen, die sich ProSiebenSat.1 gesichert hat, zählen die Doku-Serie "Die Schatzsucher von Oak Island", die am 1. Oktober bei Kabel eins Doku startet, das "First 48"-Spin-Off "After the First 48", das dort ab 12. Oktober unter dem Titel "Akte Mord - Ermittler auf Beweisjagd" zu sehen sein wird, die Crime-Dokuserie "60 Days in - Undercover im Knast", die ProSieben Maxx ab 21. Oktober zeigt sowie die Gefängniswärter-Reality-Serie "Der härteste Job der Welt - Ausbildung im Knast", die ebenfalls bei ProSieben Maxx ausgestrahlt werden wird.

