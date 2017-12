ProSiebenSat.1 präsentiert neue Konzernstruktur

Großansicht Thomas Ebeling, Vorstandsvorsitzender ProSiebenSat.1 (Bild: ProSiebenSat.1 Media AG) Thomas Ebeling, Vorstandsvorsitzender ProSiebenSat.1 (Bild: ProSiebenSat.1 Media AG)

Im Rahmen des Capital Markets Day 2017 hat ProSiebenSat.1 heute seine künftige Unternehmensstrategie präsentiert, die im Wesentlichen aus einem Drei-Säulen-Modell - Entertainment, Content Production & Global Sales und Commerce - besteht. Damit will man der angestrebten Entwicklung Rechnung tragen, sich immer unabhängiger vom klassischen TV-Geschäft zu machen - mittlerweile erwirtschaftet der Konzern nach eigenen Angaben mehr als die Hälfte seines Umsatzes außerhalb des klassischen TV-Geschäfts. Bis ins Jahr 2019/2020 will ProSiebenSat.1 mit dieser Neuaufstellung Einsparpotenziale von mehr als 50 Mio. Euro realisieren.Synergien erhofft man sich in Unterföhring vor allem durch die Zusammenlegung des linearen TV-Geschäfts mit der Digital-Entertainment-Sparte im Bereich Entertainment. Damit werde "eine zunehmend plattformunabhängige Bereitstellung und universelle Vermarktung der Programminhalte ermöglicht", heißt es in einer Mitteilung des Konzerns.Im Bereich Content Production & Global Sales werden die Produktions- und Vertriebseinheit Red Arrow Entertainment Group und das Multi-Channel-Netzwerk Studio 71 unter dem Namen Red Arrow Studios zusammengelegt. Somit könne man die Synergien zwischen 21 Produktionshäusern, den Vertriebshäusern Red Arrow Studios und Gravitas Ventures sowie dem mit acht Mrd. Video-Views pro Monat mit führenden Multi-Channel-Netzwerk optimal nutzen.Das Commerce-Geschäft, für das man derzeit mögliche Partner für eine Minderheitsbeteiligung sucht, führt ProSiebenSat.1 unter dem Namen NCG - Nucom Group weiter. Die dort angesiedelten Tochterfirmen sind in vier Kategorien gebündelt: Home Services & Mobility (Verivox, billiger-mietwagen.de), Leisure & Relationships (mydays/Jochen Schweizer, Parship Elite Group, Amorelie), Health & Beauty (Flaconi, Windstar Medical) und Style (moebel.de, Stylight). Für das Online-Reisegseschäft wird hingegen weiterhin ein Käufer gesucht."Die Wachstumsgeschichte von ProSiebenSat.1 ist seit 32 Quartalen in Folge ungebrochen. Wir sind eines der profitabelsten Medienunternehmen in Europa und mit über einer Mrd. Euro Umsatz in den digitalen Geschäftsfeldern zugleich zu einer relevanten Größe in diesem Bereich aufgestiegen. Das alles war nur möglich, weil wir die Transformation und Diversifizierung des Konzerns seit 2009 systematisch vorantreiben. Mit der Drei-Säulen-Strategie stellen wir ProSiebenSat.1 auch für die Zukunft wettbewerbsfähig auf, stärken die Gruppe für weiteres Wachstum und schaffen zusätzlichen Wert für Mitarbeiter und Aktionäre", erklärte der scheidende ProSiebenSat.1-Vorstandsvorsitzende Thomas Ebeling im Rahmen des heutigen Capital Markets Days.Dort hat der Konzern nicht nur die vor rund vier Wochen korrigierten Finanzziele für das laufende Jahr bestätigt, sondern auch neue mittelfristige Wachstumsziele ausgegeben. Demnach wird mittelfristig ein Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Bereich angestrebt. Auf Basis dieser Annahme soll der Konzernjahresumsatz bis 2022 im Vergleich zu 2017 um eine Mrd. Euro steigen. Auch beim operativen Ergebnis rechnet man "mittelfristig mit einer weiteren Steigerung"; die Profitabilität, bezogen auf das adjusted Ebitda, soll im mittleren 20-Prozent-Bereich liegen.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen