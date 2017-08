ProSiebenSat.1 mit düsterer Werbemarktprognose

Anders, als bei der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen Anfang August vom ProSiebenSat.1- Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling vermutet, befindet sich der in den ersten sechs Monaten des Jahres 2017 rückläufige TV-Werbemarkt der deutschsprachigen TV-Sender auch im dritten Quartal nicht in einem "positiven Umfeld". Wie der TV-Konzern heute mitteilt, würden "nach einem erfolgversprechenden Einstieg in das Quartal" frühzeitige Kundenrückmeldungen für den im Bezug auf den Umsatzbeitrag wichtigsten Monat des Quartals, den September, darauf hindeuten, dass sich die bisherigen Erwartungen bezüglich verbesserter TV-Werbeeinnahmen bei den deutschsprachigen TV-Sendern der Gruppe nicht erfüllen würden. Daher sei innerhalb dieses Segments mit einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich zu rechnen.In den Geschäftsbereichen TV-Distribution und Content Production sowie im Digitalgeschäft rechne man aber mit einem Anhalten der positiven Geschäftsentwicklung, so dass die Prognose eines Anstiegs des Konzernumsatzes im dritten Quartal im mittleren einstelligen Bereich ebenso beibehalten wird, wie die Prognose des adjusted Ebitda, das auf Vorjahresniveau erwartet wird.Bei ProSiebenSat.1 rechnet man zwar damit, dass die TV-Werbeeinnahmen zum Jahresende hin verlagert werden, hat seine Gesamtjahresprognose für den TV-Werbemarkt aber dennoch angepasst. So rechnet man für den deutschen TV-Werbemarkt im vierten Quartal nicht mehr mit einem Plus im Jahresvergleich zwischen 1,5 und 2,5 Prozent, sondern lediglich mit dem Erreichen des Vorjahresniveaus. Aufgrund eines "anhaltend starken Wachstums außerhalb der klassischen TV-Werbung und der Flexibilität in der Kostenbasis", hält ProSiebenSat.1 an seiner Gesamtjahresprognose für die Konzernzahlen fest. So sei weiter von einem Umsatzanstieg im hohen einstelligen Bereich sowie einem adjusted Ebitda und einem bereinigten Konzernüberschuss über Vorjahresniveau zu rechnen.Wie ProSiebenSat.1 heute weiter mitteilt, habe man die Überprüfung der Konzernsegmentstruktur und einiger Portfoliomaßnahmen eingeleitet, mit denen man sich auf die sich dynamisch entwickelnde Medienlandschaft ausrichten und die Werthaltigkeit des Konzerns für die Aktionäre steigern will.Zu den zu überprüfenden Maßnahmen zählen die Zusammenlegung der Segmente Broadcasting German-speaking und Digital Entertainment zu einem gemeinsamen Entertainment-Segment, Portfoliomaßnahmen für das Content-Production- und Commerce-Geschäft sowie Möglichkeiten für potenzielle künftige Börsennotierungen.Der aktuelle Stand der Prüfungsprozesse soll Konzernangaben mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 9. November sowie am Capital Markets Day am 6. Dezember bekannt gegeben werden.

