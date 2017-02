ProSiebenSat.1 holt Maxdome-Manager in Geschäftsführung

Großansicht Filmon Zerai (Bild: ProSiebenSat.1 TV Deutschland) Filmon Zerai (Bild: ProSiebenSat.1 TV Deutschland)

Zum 1. März 2017 tritt Filmon Zerai in die Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 TV Deutschland ein. In seiner neuen Aufgabe als Chief Digital Officer wird er die Weiterentwicklung und Optimierung der digitalen Aktivitäten der Sendermarken verantworten. Im Verbund mit Konzernchef Wolfgang Link Katja Hofem (COO) und Oliver Merz (CFO) soll er die ganzheitliche Multiplattform- und Contentstrategie der ProSiebenSat.1 TV Deutschland vorantreiben.Der 40-Jährige ist seit 2014 für die ProSiebenSat.1-Gruppe tätig. Im April 2015 wurde er in die Geschäftsführung von Maxdome berufen und übernahm dort die Funktion des COO, seit Juni 2016 ist er Co-CEO des Unternehmens. Vor seinem Engagement in Unterföhring war der studierte Volkswirt u.a für Beratungsfirmen wie The Boston Consulting Group und Technicolor tätig.

Quelle: Blickpunkt:Film

