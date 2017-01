Programm für Forum Expanded komplett

Großansicht Einer der 28 Filme in der Reihe Forum Expanded der Berlinale: das polnisch-amerikanische Drama "Rudzienko" (Bild: Sharon Lockhart) Einer der 28 Filme in der Reihe Forum Expanded der Berlinale: das polnisch-amerikanische Drama "Rudzienko" (Bild: Sharon Lockhart)

"Aapothkalin Trikalika" (The Kali of Emergency) von Ashish Avikunthak (Indien / Deutschland, 79')

"Asbestos" von Sasha Litvintseva, Graeme Arnfield (Großbritannien, 20')

"A Tall Tale" von Maya Schweizer (Deutschland / Irland, 16')

"The Brick House" von Eliane Esther Bots (Niederlande, 16')

"Camera Threat" von Bernd Lützeler (Deutschland, 30')

"Dark Adaption" von Chris Gehman (Kanada, 14')

"HASHTI Tehran" von Daniel Kötter (Iran, 59')

"Heliopolis Heliopolis" von Anja Dornieden, Juan David González Monroy (Deutschland, 26')

"Im Gehäus" (In His Room) von Eva C. Heldmann (Deutschland, 27')

"Jokinen" von Laura Horelli (Finnland, 45')

"Not Every Day is Spring" von Haig Aivazian (Libanon, 46')

"Off Frame AKA Revolution until Victory" von Mohanad Yaqubi (Palästina / Frankreich / Katar, 63')

"One Plus One Makes a Pharaoh's Chocolate Cake" von Marouan Omara, Islam Kamal (Ägypten / Schweiz, 37')

"Popeye Sees 3D" von Ken Jacobs (USA, 21')

"Ride Like Lightning, Crash Like Thunder" von Fern Silva (USA, 9')

"Rudzienko" von Sharon Lockhart (Polen / USA, 53')

"Seif Tagreeby" (Experimental Summer) von Mahmoud Lotfy (Ägypten, 69')

"Serce Mi?o?ci - Director's Cut" (A Heart of Love - Director's Cut) von ?ukasz Ronduda (Polen, 88')

"Set" von Peter Miller (Deutschland, 10')

"The Shortest Day" von Karø Goldt (Österreich, 3')

"Sokun Al Sulhufat" (Turtles are Always Home) von Rawane Nassif (Katar / Libanon, 12')

"SPIN" von Ginan Seidl (Deutschland, 80')

"Tashlikh" (Cast Off) von Yael Bartana (Israel / Niederlande, 12')

"Ten Mornings Ten Evenings and One Horizon" von Tomonari Nishikawa (Japan, 10')

"Studies on the Ecology of Drama" von Eija-Liisa Ahtila (Finnland, 26')

"Ulrike's Brain" von Bruce LaBruce (Deutschland, 55')

"Ulysses in the Subway" von Paul Kaiser, Marc Downie, Ken & Flo Jacobs (USA, 59')

"The Welfare of Thomás Ó Hallissy" von Duncan Campbell (Großbritannien / Irland, 31')

44 künstlerische Beiträge aus 21 Ländern, darunter 28 Filme unterschiedlicher Länge, stehen in diesem Jahr auf dem Programm der Reihe Forum Expanded bei der Berlinale . Bereits am 8. Februar, einen Tag vor dem Start der Berlinale, öffnet die Gruppenausstellung in der Akademie der Künste am Hanseatenweg ihre Pforten.Das vollständige Programm von Forum Expanded unter www.berlinale.de

Quelle: Blickpunkt:Film

