Produzentenrunde zur Lola: "Das Jahr war Wahnsinn!"

Großansicht Die Produzentinnen und Produzenten der für eine Lola als bester Film nominierten Werke (v.l.n.r.): Jonas Dornbach, Janine Jackowski (beide Komplizen Film), Marco Mehlitz (Lago Film), Melanie Berke (Zero One Film), Danny Krausz (Dor Film), Kathrin Lemme (Four Minutes Filmproduktion), Simon Verhoeven (Santana Filmproduktion) und Quirin Berg (Wiedemann & Berg) (Bild: Florian Liedel / Deutsche Filmakademie) Die Produzentinnen und Produzenten der für eine Lola als bester Film nominierten Werke (v.l.n.r.): Jonas Dornbach, Janine Jackowski (beide Komplizen Film), Marco Mehlitz (Lago Film), Melanie Berke (Zero One Film), Danny Krausz (Dor Film), Kathrin Lemme (Four Minutes Filmproduktion), Simon Verhoeven (Santana Filmproduktion) und Quirin Berg (Wiedemann & Berg) (Bild: Florian Liedel / Deutsche Filmakademie)

Großansicht Danny Krausz: "Es kann nicht sein, dass der anspruchsvolle Film eine ganze Generation an Kinogängern verliert." (Bild: Florian Liedel / Deutsche Filmakademie) Danny Krausz: "Es kann nicht sein, dass der anspruchsvolle Film eine ganze Generation an Kinogängern verliert." (Bild: Florian Liedel / Deutsche Filmakademie)

Großansicht Simon Verhoeven (2.v.r.): "Ich denke, mein Film hat zumindest zu einer gewissen Entkrampfung beigetragen." (Bild: Florian Liedel / Deutsche Filmakademie) Simon Verhoeven (2.v.r.): "Ich denke, mein Film hat zumindest zu einer gewissen Entkrampfung beigetragen." (Bild: Florian Liedel / Deutsche Filmakademie)

Großansicht Quirin Berg: "Mehr 'Erdmanns' und 'Hartmanns' wären natürlich schön." (Bild: Florian Liedel / Deutsche Filmakademie) Quirin Berg: "Mehr 'Erdmanns' und 'Hartmanns' wären natürlich schön." (Bild: Florian Liedel / Deutsche Filmakademie)

Großansicht Marco Mehlitz: "Haltung ist ein Aspekt, der uns allen sehr wichtig ist." (Bild: Florian Liedel / Deutsche Filmakademie) Marco Mehlitz: "Haltung ist ein Aspekt, der uns allen sehr wichtig ist." (Bild: Florian Liedel / Deutsche Filmakademie)

Großansicht Melanie Berke: "Wir haben an das Thema geglaubt, sonst hätten wir den Film nicht gemacht." (Bild: Florian Liedel / Deutsche Filmakademie) Melanie Berke: "Wir haben an das Thema geglaubt, sonst hätten wir den Film nicht gemacht." (Bild: Florian Liedel / Deutsche Filmakademie)

: Wir sind sehr glücklich über die überwältigende Resonanz. Natürlich hofft man immer, Filme zu machen, die beim Publikum einen Nerv treffen und darüber hinaus auch Wertschätzung in der eigenen Branche erfahren. Und die Filmakademie hat ja nicht unbedingt den Ruf, Filme mit großen Besucherzahlen auszuzeichnen. Umso mehr bedeutet uns diese Lola-Nominierung und wir sind den Kollegen sehr dankbar. Das ist doch genau das richtige Signal für die Akademie : Wenn wir diese Nominierung nicht bekommen hätten, wäre "Willkommen bei den Hartmanns" überhaupt nicht nominiert gewesen. Das hätte ich meinen Schauspielern und Kollegen hinter der Kamera gegenüber als ungerecht empfunden. Keiner von ihnen wurde für seine Leistung nominiert, obwohl ich finde, dass auch sie Berücksichtigung verdient hätten. Insofern sehe ich diese Nominierung als Bestätigung für alle Beteiligten - und das macht mich sehr glücklich.: Im Moment ist das der absolute Höhepunkt für uns. "24 Wochen" ist ein Studentenfilm. Als wir angefangen haben, gab es keine Aussicht auf einen Kinoverleih. Dann kam die Berlinale und jetzt diese Nominierung. Besser hätte es gar nicht laufen können. Ich verstehe die Nominierung auch als Belohnung für das ganze Team, ohne dessen unermüdlichen Einsatz der Film niemals hätte realisiert werden können. Genauso freue ich mich natürlich auch über die weiteren Nominierungen. Wenn Julia Jentsch nicht nominiert worden wäre, wäre ich enttäuscht gewesen. Grundsätzlich kann ich sagen: Wir sind der Underdog, und wir sind weiter gekommen, als wir es uns in unseren kühnsten Träumen hätten ausmalen können. Wir haben tolle Kritiken bekommen, konnten den Film ins Kino bringen. Alles, was jetzt noch kommt, ist das Sahnehäubchen.: Die Hängepartie war brutal. Wenn man zwei Monate vor Drehbeginn merkt, dass das ganze Kartenhaus, das man über Jahre aufgebaut hat, einzustürzen droht, hat man natürlich ein Riesenproblem. Rückblickend fügte sich das allerdings in eine wunderbar harmonische Arbeit an dem Film. Nachdem Fatih Akin kurzfristig zugesagt hat, die Regie zu übernehmen, haben wir noch einmal komplett neu besetzt und alles noch einmal auf neue Beine gestellt. Ich war erstaunt, dass man einen so lange und so akribisch vorbereiteten Film in so kurzer Zeit noch einmal über den Haufen werfen und neu erfinden kann.: Literaturverfilmungen neigen per se dazu, das Publikum zu polarisieren. Das war uns bewusst. Deshalb haben wir gar nicht erst versucht, die ultimativen Bilder für den Roman zu finden. Wir wollten unsere persönliche Interpretation machen und haben einfach gehofft, auf Zuschauer zu stoßen, die sich damit anfreunden können. "Tschick" hatte zweieinhalb Millionen Leser. Wenn man versuchen wollte, es allen recht zu machen, würde man wahnsinnig werden. Umso mehr freut uns, dass der Funke übergesprungen ist. Wir haben uns Mühe gegeben, den Film so liebevoll und leidenschaftlich zu machen, wie es uns möglich war. Dass wir uns nun in dieser Gruppe von nominierten Filmen wiederfinden, macht mich stolz. Mir gefällt es, wenn man sagen kann: Diese Gruppe steht für einen Kinojahrgang. Was jetzt noch kommt, ist Zugabe, aber eigentlich gar nicht mehr so wichtig.: Es war ein Wahnsinnsjahr. Wenn wir uns vor exakt einem Jahr getroffen hätten, hätten wir uns die vergangenen zwölf Monate so gewiss nicht erträumen lassen. Wir haben irrsinnig viel erlebt und gelernt. Wir sind immer noch sehr dankbar, dass der Film von der Kritik so sehr geliebt wurde, aber auch sein Publikum in einem Maße gefunden hat, der vor Cannes einfach nicht vorstellbar gewesen wäre. Ich finde es besonders toll, diesen Erfolg mit einem Film gehabt zu haben, der den gängigen Erfolgsrezepten so gar nicht entspricht. Vielleicht haben wir damit ja auch eine Tür geöffnet. Das würde mich besonders freuen.: In diesem Rahmen kurz vor dem Deutschen Filmpreis über unseren Film reden zu können, empfinde ich als sehr ehrenvoll. Und als eine gewisse Genugtuung. Als Österreicher bin ich bei "Comedian Harmonists" auch schon einmal für diese Auszeichnung abgewiesen worden. Der damalige Innenminister Kanter schrieb mir damals einen schönen Brief, in dem er anmerkte, der Deutsche Filmpreis höre am Walserberg auf. Er bot mir aber an, ich könne mir die Trophäe für 500 Mark kaufen. Der Brief hängt eingerahmt in unserem Büro. Diesmal ist es anders. Ich bin mit der Dor West in München deutscher Koproduzent und freue mich, dass wir mit einem sehr ungewöhnlichen Film und einer sehr ungewöhnlichen Thematik so weit gekommen sind. Wir wollten einen polarisierenden Film machen, um die Gesellschaft auch ein bisschen aufzurütteln. Als Sohn eines Holocaust-Überlebenden muss ich allerdings anmerken, dass ich schockiert war über teilweise doch sehr untergriffige Bemerkungen von Seiten der Filmkritik. Das fand ich stellenweise niederträchtig.: Es fällt mir schwer, eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Natürlich hat man den Eindruck, dass der deutsche Film geliebt wird, wenn man wie wir in Tokio den Hauptpreis gewinnt. Und wenn man mit "Toni Erdmann" unterwegs ist, wird man sich wohl ähnlich fühlen. Der Weg dahin ist aber sehr schwer. Ich erinnere mich daran, wie wir uns darum abgemüht haben, Adèle Haenel für unseren Film als Hauptdarstellerin zu gewinnen. Einem deutschen Produzenten begegnet man sicherlich ganz anders als einem Produzenten aus Frankreich oder Großbritannien.: Ich denke, für uns alle gilt in den meisten Fällen dasselbe: Der deutsche Film reist nicht wirklich. Wenn man Glück hat, gibt es eine Festivalkarriere. Wenn man richtig viel Glück hat, findet man in dem einen oder anderen Territorium einen Verleih. Aber so richtig erreicht man ein größeres Publikum dann doch nur im absoluten Ausnahmefall. Es findet kein wirklicher Transfer statt. Mit Blick auf das deutsche Kinopublikum muss ich feststellen, dass es da ja auch nicht wirklich anders ist: Es gibt Zuschauer für das amerikanische Kino und vielleicht noch für den französischen Film. Alles andere ist Glückssache. So bitter es klingen mag, aber mein Eindruck ist, dass Film ein hauptsächlich nationales Produkt ist.: "Toni Erdmann" ist wohl eine der großen Ausnahmen. Ich bezweifle, dass wir so etwas jemals noch einmal erleben werden. Als wir den Film in Cannes gezeigt haben, war die Begeisterung und Freude so groß, dass wir völlig überrollt wurden. Was allerdings genau der Grund war für die überschwängliche Rezeption war, können wir uns selbst nicht erklären: In Dänemark wurde "Toni Erdmann" von 100.000 Kinogängern gesehen, in Spanien und Italien läuft er großartig, wir haben ihn weltweit verkauft, überall sind die Kritiken gut.: Von "Männerherzen" gab es vier internationale Remakes. In Holland hieß das "Mannenharten", und es war inklusive des Trailers wirklich eins zu eins derselbe Film. Ob das in dieser Form bei "Willkommen bei den Hartmanns" möglich ist, wage ich allerdings zu bezweifeln. Es ist ein sehr deutscher Film, der eine sehr spezielle deutsche Situation beschreibt und von unserer Suche nach einer Haltung in dieser sehr speziellen Zeit in unserem Land erzählt. Das lässt sich nicht so einfach übertragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit Blick aus dem Ausland wirklich nachvollziehen kann, in welcher nationalen Stimmungslage mein Film eingebettet ist, wie gespalten das Land war, wie hochempfindlich und volatil die Lage war, wie sehr man nach einer eigenen Haltung in dieser Gemengelage gerungen hat. Mein Film ist durchaus ein boulevardesker Unterhaltungsfilm, aber er ist auch nachdenklich und stellt sicherlich mehr Fragen, als er Antworten geben kann. Vielleicht lässt sich das High-Concept in andere Länder übertragen, aber wirklich funktionieren kann dieser Stoff nur in Deutschland.: Wir waren schockiert. Ich war mir angesichts der Entwicklungen nicht sicher, ob es eine gute Idee wäre, den Film überhaupt zu machen. Als ich im Mai 2015 mit dem Drehbuch begann, war die Idee, eine Geschichte über eine Familie zu erzählen, die einen Flüchtling aufnimmt, noch einfach charmant und relativ unschuldig. Im September 2015 veränderte sich mit einem Schlag alles. Auf einmal war die Flüchtlingskrise nicht ein Thema, sondern das Thema, das scheinbar einzige Thema. Das stellte uns vor echte Probleme, weil wir auf einmal mit Fragen konfrontiert waren, mit denen wir gar nicht gerechnet hatten. Darf man über Flüchtlinge Witze machen? Darf man das Thema in einem Unterhaltungsfilm aufgreifen? Wir haben dann nach langem Abwägen entschieden, diese Fragen mit "Ja" zu beantworten, offensiv mit der Thematik umzugehen, nicht klein beizugeben. Uns wehte dann auch eine sehr steife Brise entgegen. Als wir den Trailer veröffentlichten, wurden wir massiv angegriffen. Bis zum Starttag wussten wir überhaupt nicht, wo wir standen. Wir wussten nur, dass wir bei einem Testscreening sensationell abgeschnitten hatten. Daran klammerten wir uns. Und zum Glück übertrug sich diese Begeisterung dann auf das zahlende Kinopublikum.: Wir haben an das Thema geglaubt, sonst hätten wir den Film nicht gemacht. Spätabtreibung ist keine spezifisch deutsche Thematik, sie findet auf der ganzen Welt statt. Was spezifisch deutsch ist, ist die Gesetzgebung, die im Film angesprochen wird. Bei der Pressekonferenz auf der Berlinale wurden wir von einer amerikanischen Journalistin hart angegangen, die uns fragte, wie wir diesen Film mit unserer Moral und unserem Glauben vereinbaren könnten. Bezeichnenderweise konnten wir den Film auch nicht in die USA verkaufen. Überrascht war ich dagegen, dass wir Verleiher in Polen, Südkorea und China finden konnten. Die juristische Lage ist dem Publikum gar nicht so wichtig. Es geht mehr um das universelle Thema. Da wird nicht darüber gesprochen, ob es illegal ist, sondern um persönliche Betroffenheit und Anteilnahme. Das Hauptpublikum sind Frauen. Nach den Vorführungen gab es immer sehr lange Publikumsdiskussionen. Viele Frauen berichten von ihren eigenen Erlebnissen. Es gibt ein großes Bedürfnis, sich über das Thema auszutauschen. Dass unser Film das angestoßen hat, freut mich sehr.: Wenn man Filme über das Hier und Jetzt macht, lässt sich das nicht vermeiden. "Toni Erdmann" sollte aber kein vordergründig politischer Film sein. Es ist kein Film über Kapitalismus oder Globalisierung. Vielmehr sind sie ein selbstverständlicher Teil der Welt, in der sich unsere Figuren bewegen. Ich vermute, dass der internationale Erfolg auch daher rührt, weil der Film auf so vielen verschiedenen Ebenen funktioniert, ohne eine davon explizit in den Vordergrund zu rücken.: Wenn man in seinem Film den Holocaust thematisiert, dann liegt es auf der Hand, dass man ohne eine gesellschaftspolitische Fokussierung nicht auskommt. Diese Auseinandersetzung liegt im Kern von "Die Blumen von gestern". Es ist eines der zentralen Themen im Schaffen von Chris Kraus. Mir war es wichtig, das Thema aus der Sicht der Enkelgeneration aufzureißen. Xenophobie ist in Europa weit verbreitet und wird durch unterschiedlichste Gründe hervorgerufen. Aktuell sind es die Flüchtlinge, die in großen Mengen durch Österreich gezogen sind und dennoch einen Sog der Fremdenfeindlichkeit nach sich gezogen haben. Ich befürchte, dass wir aus der Geschichte nur bedingt gelernt haben. Was nicht funktionieren kann, und das haben wir thematisiert, ist eine kollektive moralische Indoktrinierung einer Gesellschaft. Das funktioniert nur in einer individualisierten Wahrnehmung in einer sehr harten Auseinandersetzung. Wie es die beiden Hauptfiguren in unserem Film tun, es ist klar, dass es da kracht.: Ich habe "Tschick" nie wirklich als politischen Film wahrgenommen. Ein russischer Mongole, der alleine in die Walachei will, macht keine politische Geschichte aus. Für uns war entscheidend, dass "Tschick" eine Haltung hat. Das ist ein wichtiger Aspekt dafür, was einen guten Film ausmacht. Haltung ist etwas, was uns allen sehr wichtig ist. Ohne dogmatisch oder politisch zu sein. Eine gute Geschichte hat nun einmal eine Haltung. Ich denke, das ist es, was uns und die Filme, die wir gemacht haben, eint.: Uns!: Ich hoffe es. Ich habe mit dieser Produktion durchaus auch verbunden, dass der Film diskutiert wird. Er polarisiert sehr stark. Und wenn ich es beurteilen kann, dann haben wir auch eine Diskussion in Gang gesetzt. Das war mir ein Anliegen. Es war mir wichtig bei der Entscheidung für dieses Projekt.: Ich denke, dass wir mit "Willkommen bei den Hartmanns" zumindest zu einer gewissen Entkrampfung beigetragen haben. Es tat gut, sich einem Thema in einem Unterhaltungsfilm zu nähern, das sonst nur in sehr ernsten Gesprächsrunden stattfindet. Humor ermöglicht einen emotionalen Zugang zu Themen. Für andere Projekte, die gerade angestoßen werden, war es vermutlich gut, dass es unseren Film gibt. "Willkommen bei den Hartmanns" will nicht der Film zum Thema Flüchtlinge sein, sondern ist ein Film zu einem Thema, das uns noch die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte begleiten wird. Und zu dem es noch viele Filme geben wird.: Wir wollten auch keinen Film über Flüchtlinge machen, sondern über eine Familie, die auf eine Probe gestellt wird. Wir haben überlegt, was in dieser Familie für das nötige Chaos sorgen könnte, um alle Mitglieder zur Reflektion zu zwingen und sie wieder zusammen zu bringen. Das war der Ausgangspunkt.: Es geht um die Figuren, sie müssen immer im Mittelpunkt stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Maren Ade bei "Toni Erdmann" hingesetzt und gesagt hat: Ich mache jetzt eine Kapitalismuskritik. Sie wollte etwas über ihre Figuren erzählen.: Wenn wir Filme machen, dann haben wir die Hoffnung, damit möglichst viele Menschen zu erreichen. Und ich glaube aber fest daran, dass man gute Filme machen kann, die das Publikum mit einem positiven Gefühl aus dem Kino entlassen - dafür gehen die meisten ins Kino - und einem zusätzlich auch einen Denkanstoß liefern. Da hat gerade die Komödie eben die ganz große Chance, mehr Leute zu erreichen als andere Genres, weil sie komplexe Dinge gut verpacken kann.: Also, mehr Erdmanns & Hartmanns wären natürlich schön! Aber es sind in den letzten Jahren definitiv viele gute Filme entstanden und auch der internationale Blick auf den deutschen Film ist gut. Nur finden vergleichsweise wenige Filme bei uns auch ein größeres Publikum. Wir brauchen die Vielfalt, die sperrigen Ideen, den Anspruch, die Kunst, aber wir brauchen auch Filme die das Publikum abholen. Es wäre großartig, wenn wir mehr Filme machen könnten die beides schaffen. Aber grundsätzlich geht es dem deutschen Film hervorragend, es gibt so viele großartige Menschen vor und hinter der Kamera, so viel Talent, so viele Möglichkeiten.: Wenn ich mir die Nominierungen für die Lola ansehe, bin ich doch sehr begeistert, in was für einer tollen Runde ich mich hier aufhalten darf. Ich finde die Mischung großartig. Dass man hier Dramen, Coming-of-Age-Filme und Komödien unter einen Hut bringt und gleichermaßen würdigt, halte ich für eine bemerkenswerte Entwicklung.: Die Welt hat sich in den letzten 24 Monaten brutal verändert. Unsere Seifenblase, die uns so lange beschützt hat, ist geplatzt. Wir sind in einer politisierteren Welt angekommen. Es gibt intensivere Auseinandersetzungen, extremere politische Strömungen. Es ist viel härter geworden. Wir leben in Zeiten, in denen Geschichten, die einen ehrlich berühren, größere Chancen haben. Man stellt sich Fragen und sucht nach Antworten. Nun haben auch wir diese Antworten nicht parat. Aber unsere Filme laden zur Auseinandersetzung ein. Sie unterhalten, sie berühren. Aber sie polarisieren auch und sind unbequem. Und wir treffen auf ein Publikum, das mehr will, als nur zu konsumieren und berieselt zu werden.: Ein größeres Geschenk als die Polarisierung kann man uns doch gar nicht machen. Wir haben von Amazon Prime ein Ranking bekommen, wie "Toni Erdmann" beim dortigen Publikum ankommt. Es gibt euphorische Reaktionen, und es gibt Ablehnung. Dazwischen gibt es eigentlich nichts. Ich empfinde das als großes Kompliment. Ein Film sollte doch starke Emotionen auslösen.: International wird sichtbar, dass die Leute, die Filme einkaufen oder verkaufen, einer neuen Generation von deutschsprachigen Filmemachern und Filmemacherinnen nicht nur eine Chance geben, sondern auch Würdigung und Anerkennung zuteil werden lassen. Ihre Filme sind professionell gemacht und thematisch sehr unterschiedlich. Etwas Besseres kann sich ein Filmland nicht wünschen. Auf der Berlinale habe ich erst wieder im Gespräch mit Amerikanern gehört, wie überrascht sie von der hohen Qualität des deutschen Kinos sind. Und dass ein Film wie "Die Blumen von gestern" hier produziert wird, fanden sie sehr bemerkenswert..Wir sind mit "24 Wochen" ohne Verleih auf die Berlinale und hatten wenige Tage nach der Premiere sechs Angebote vorliegen.: Das ist eine Situation, wie sie eigentlich nie vorkommt. Ich finde das traumhaft. Durch unser Finanzierungssystem sind wir ja dazu gezwungen, uns schon vor Drehstart an einen Verleih zu binden.: Natürlich ist es legitim, sich die Frage stellen, wie es um die kommerziellen Chancen eines 162-minütigen Films bestellt ist. Auch wir haben die Länge als problematisch empfunden. Aber es war uns einfach unmöglich, den Film kürzer zu machen, ohne ihn in seiner Essenz zu beschädigen. Wir haben es versucht. Aber am Ende stand einfach fest: Diese Fassung ist es, so ist der Film am besten. Ich verstehe, dass der Verleih nicht glücklich war. Als es zu dieser Diskussion kam, stand bereits fest, dass wir in die Selection officielle von Cannes eingeladen waren, aber noch nicht, dass wir im Wettbewerb landen würden. Aber selbst nach der Premiere war ja überhaupt nicht klar, ob der Film auch bei einem zahlenden Publikum funktionieren würde. Ich bewundere den Mut von Christoph Ott und NFP, dass sie trotzdem in diesem Maße an "Toni Erdmann" geglaubt haben.: Er hat auch wirklich tolle Konditionen für uns akzeptiert. Und das ohne Wenn und Aber. Das rechnen wir ihm hoch an.: Ein todsicherer Home-Run war noch keiner meiner Filme. Auch bei "Männerherzen" war nicht abzusehen, dass er so gut laufen würde. Und bei den "Hartmanns" haben wir uns sicherlich nicht hingestellt und waren überzeugt: Das wird ein Hit!: Als der Kinostart für "Willkommen bei den Hartmanns" im Blick war, haben viele erfahrene Kollegen sehr skeptisch auf das Potential geblickt. Das Thema hat polarisiert, viele Menschen waren durch unzählige Ereignisse, Schlagzeilen und Talkshows dazu ermüdet und frustriert. Da haben viele die Komödie als Risiko gesehen und damit sicher auch recht gehabt, wir haben halt gehofft, dass es genau das Ventil sein kann, das die Menschen brauchen. Aber das hätte wirklich auch schief gehen können und wir sind Warner Bros. sehr dankbar, dass sie den Mut hatten und entspannt geblieben sind. Eine Position die sie sich über die letzten Jahre hart erarbeitet haben. Aber gerade in einer solchen Situation kann die Verleihpower einen großen Unterschied machen und dafür sorgen, dass das Momentum stark genug ist und das Word-of-mouth sich entfalten kann. Studiocanal stand auch immer hundertprozentig hinter "Tschick". Selbst als das Projekt vor Fatih Akins Einstieg wackelte, gab es nicht einmal eine Irritation. Dabei ist der Film gar nicht so einfach zu positionieren. Ist er ein Jugendfilm oder ein Film für Erwachsene mit Jugendlichen in den Hauptrollen? Ist er Mainstream, ist er Arthouse? Ein bisschen saßen wir zwischen den Stühlen. Natürlich ist es ein Bestseller, aber gleichzeitig war Wolfgang Herrndorf leidenschaftlich antikommerziell eingestellt. Da muss man erst einmal den richtigen Hebel finden, um den Film auszuwerten. Wir haben versucht, auf beiden Hochzeiten zu tanzen, bis klar war, dass wir im Arthouse größeren Zuspruch bekamen. Piffl war als Verleih gesetzt, sie sind ein treuer Wegbegleiter von Chris Kraus. Mir ist allerdings schmerzhaft bewusst geworden, dass die Marktsegmentierung zwischen Arthouse und allem anderen in der Programmierung immer schwieriger wird. Ein Crossover funktioniert auf vielen Ebenen nicht mehr. Das hat mit Tradition zu tun. Die Verleiher, deren Programmportfolio schwerpunktmäßig Arthouse beinhaltet, schützen die entsprechenden Kinos. Mit einer Cross-Auswertung würde man deren Existenz aufs Spiel setzen. Gleichzeitig stehen die Arthousekinos so unter Druck, dass die Verweildauer der bei ihnen eingesetzten Filme immer kürzer wird. Der Versuch, unseren Film, der durchaus auch komödiantische Elemente hat, auch in größeren Häusern zu platzieren, ist gescheitert. Das muss man so deutlich sagen. "Die Blumen von gestern" hat ausschließlich in den Großstädten funktioniert, auch in Berlin, obwohl manche Kritiken gerade hier alles daran gesetzt hattenhat, unserem Film bewusstzu Schaden. zuzufügen. Glücklicherweise hat sich nur ein Teil des Publikums abschrecken lassen. In mittelgroßen Städten konnten wir dadurch dennoch nicht mehr richtig Fuß fassen. Das jüngere studentische Kinopublikum mochte unseren Film sehr, war aber keinesfalls Teil unserer Kerngruppe. Das ist schon ein wachsendesist ein Problem, dem wir uns stellen müssen. Es kann nicht sein, dass der anspruchsvolle Film eine ganze Generation von Kinogängern verliert.: Ich bin gespannt auf den Abend. Wir sind weiter gekommen, als ich dachte. Also werde ich den Abend genießen.: Ich freue mich auf die Lola, die wir auf jeden Fall gewinnen als publikumsstärkster Film des letzten Jahres. Das ist cool. Den Rest gehe ich entspannt an.: Ich würde mir wünschen, dass die Filme ausgezeichnet werden, die den Akademiemitgliedern wirklich am besten gefallen haben - mehr Bauch- als Kopfentscheidungen.: Ich freue mich für unser ganzes Team, für das die Nominierung eine Würdigung ihrer Arbeit ist.: Es ist das tolle Ende einer langen Reise. Ich lasse den Abend in Ruhe auf mich zukommen.: Für mich ist die Lola ein Höhepunkt, weil ich die Gelegenheit habe, nach vielen Auslandsreisen wieder einen Abend mit dem gesamten Team zu verbringen. Darauf freue ich mich.: So sehe ich das auch. Wir werden mit dem Team schön und entspannt feiern.: Wir wurden mit acht Nominierungen bedacht, das ist großartig und heißt für uns, dass wir viele Kollegen aus dem Team wiedertreffen werden. Und das werden wir feiern.Thomas Schultze

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen