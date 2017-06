Produzentenallianz fordert weitere Initiativen zur Serienförderung

Die Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen hat die Ankündigung des FFF Bayern , künftig auch High-End-Serien zu fördern, begrüßt. Alexander Thies , Vorstandsvorsitzender der Produzentenallianz: "Dies ist eine innovative und die Zeichen der Zeit verstehende Entscheidung, die der Filmwirtschaft in ihrem Land zugutekommen wird. Aber auch der gesamten deutschen Filmwirtschaft stärkt dies deutlich den Rücken - gerade angesichts des zunehmenden internationalen Marktdruckes im Bereich von High-End-Serien. Wir appellieren an alle anderen wichtigen aktiven Medienstandorte sich diesem innovativen Schritt in die Zukunft der Filmwirtschaft anzuschließen."Insgesamt hinke Deutschland laut Thies in Sachen Serien-Förderung gerade auch im internationalen Markt noch hinterher. Auch mit dem 2015 ins Leben gerufenen German Motion Picture Fonds (GMPF) sei man zwar auf einem guten Weg, die in Deutschland jährlich zur Verfügung stehende Fördersumme für große, auch international auswertbare Serienproduktionen, sei jedoch nach wie vor zu klein."Daher fordern wir im Verbund mit der Kreativindustrie weiterhin eine in sich konsistente Förderung der gesamten audiovisuellen Produktionswirtschaft, um dadurch Deutschland für alle Genres des audiovisuellen Schaffens wieder als international wettbewerbsfähigen und innovationsfähigen Produktionsort zu etablieren. Die Bewegtbildindustrie ist ein wichtiger Motor einer künftig erfolgreichen Wirtschaft Deutschlands", so Thies abschließend.Der FFF Bayern hatte gestern bekannt gegeben, künftig auch High-End-Serien, die für eine internationale Auswertung bestimmt sind, mit jeweils maximal zwei Mio. Euro zu fördern ( wir berichteten ).

