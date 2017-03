Produzentenallianz feiert "Zukunftssicherung des Filmstandorts"

Die von Kulturstaatsministerin Monika Grütters in Aussicht gestellte Erhöhung des DFFF ist laut der Produzentenallianz eine "exzellente Nachricht". In einem Statement dankte deren Vorstandsvorsitzender Alexander Thies der BKM im Namen des Verbandes und seiner Mitglieder für ihr "unermüdliches Engagement für die Kultur im Allgemeinen und jetzt erneut auch für den Film in Deutschland sowie für ihre erfolgreiche Überzeugungsarbeit beim Finanzminister", dem ebenfalls der Dank der Produzenten gebühre.Eine derart dimensionierte automatische Förderung, die für nationale und internationale Produzenten ein hohes Maß an Planungssicherheit biete, habe gefehlt, um mit den Mitbewerbern in aller Welt Schritt zu halten. Nun werde es darauf ankommen, wie die Richtlinien im Hinblick auf Kappungsgrenzen und formale Kriterien ausgestaltet würden - wobei auch der Zugang zu erweiterten Fördermöglichkeiten für VFX- und Animationsdienstleister und die Erschließung des Milliardenmarkts der High-End-Serien von großer Bedeutung seien.Wörtlich schreibt Thies im Namen der Produzentenallianz:"Die vom Bundeskabinett beschlossene Aufstockung des DFFF um 75 Mio. Euro ab 2018 - nochmal 50 Mio. Euro mehr, als von Kulturstaatsministerin Monika Grütters beim Deutschen Produzententag 2017 verkündet - ist eine exzellente Nachricht für den Filmstandort Deutschland, seine Produzenten und Filmdienstleister und nicht zuletzt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Gewerken. Damit werden wiederholt vorgetragene und ausgearbeitete Forderungen der Produzentenallianz umgesetzt. Eine so dimensionierte automatische Förderung, die nicht von Gremienentscheidungen abhängig ist und für nationale und internationale Produzenten ein hohes Maß an Planungssicherheit bietet, hat uns gefehlt, um mit den Mitbewerbern in aller Welt Schritt zu halten. Die technische und kreative Expertise ist in Deutschland seit langem vorhanden. Dass sie auch von internationalen Großproduktionen oft und gerne in Anspruch genommen wurde, beweisen zahllose Welt-Produktionen, die bis zur Absenkung des DFFF in den vergangenen Jahren regelmäßig bei und mit uns hergestellt wurden. Jetzt wird es darauf ankommen, wie die Richtlinien im Hinblick auf Kappungsgrenzen und formale Kriterien ausgestaltet werden. Von großer Bedeutung wird dabei auch der Zugang zu den erweiterten Fördermöglichkeiten für VFX- und Animationsdienstleister und die Erschließung des Milliardenmarkts der High-End-Serien sein.Aber wir sind guter Hoffnung, denn so wie die von der Produzentenallianz im Schulterschluss mit anderen Filmverbänden seit langem geforderte substanzielle Mittelerhöhung und die sich aus ihr ergebenden positiven Effekte auf Branchenumsatz und Steueraufkommen die Entscheiderinnen und Entscheider in der Politik letztlich überzeugt haben, werden auch unsere guten Argumente für eine Flexibilisierung der DFFF-Förderung zur Zukunftssicherung des Filmstandorts Deutschland beitragen. Wir danken Kulturstaatsministerin Monika Grütters für ihr unermüdliches Engagement für die Kultur im Allgemeinen und jetzt erneut auch für den Film in Deutschland sowie für ihre erfolgreiche Überzeugungsarbeit beim Finanzminister, dem ebenfalls unser Dank gebührt. Wir werden ihnen - wie schon in der Vergangenheit - bei diesen Bemühungen weiterhin mit großer Freude zur Seite stehen."

Quelle: Blickpunkt:Film

