Produzenten kritisieren Mediathekenpläne

Überlegungen der Rundfunkkommission der Länder, Onlineangebote der öffentlich-rechtlichen Sender wie Mediatheken künftig unbeschränkt zur Verfügung zu stellen, stoßen bei der Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen auf scharfe Kritik. Wenn deutsche Produktionen nicht wie bisher nur sieben Tage, sondern unbegrenzt in den Mediatheken von ARD und ZDF abrufbar wären, würde dies die Zukunftschancen deutscher Produktionsunternehmen gefährden, so die Produzentenallianz. Alexander Thies , Vorstandsvorsitzender der Produzentenallianz: "Schon die derzeit zulässigen Verweildauern beeinträchtigen die Marktentwicklung spürbar. Eine weitere Ausdehnung der Mediathekennutzung unserer Werke hätte schwerwiegende Folgen für die deutsche Produktionswirtschaft. Daher wenden wir uns gegen jede Lockerung der geltenden Beschränkungen.. Schon bei den geltenden Verweildauern brauchen wir einen marktkonformen finanziellen Ausgleich für die verringerten ökonomischen Chancen. Ein erster Teilerfolg ist der Mediatheken-Gewinnzuschlag von bis zu einem Prozent der kalkulierten Herstellungskosten bei vollfinanzierten Auftragsproduktionen, den das ZDF in seinen neuen Rahmenbedingungen angekündigt hat. Das ist ein beachtlicher Schritt, den es jetzt zunächst einmal zu würdigen gilt."Anfang des Monats hatten sich auch die in der SPIO zusammengeschlossenen Verbände gegen eine Ausweitung der Verweildauer in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken ausgesprochen ( wir berichteten ).

