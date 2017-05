Produzenten fordern effektive Kontrollmechanismen für Streaming-Quote

Die jüngst auch vom EU-Ministerrat abgesegnete Vorschrift im Entwurf der AVMD-Richtlinie, wonach Streaminganbietern eine Mindestquote von 30 Prozent für europäische Produktionen in ihrem Programm vorgeschrieben werden soll, wird von der Produzentenallianz ausdrücklich begrüßt. In einer Stellungnahme betont der Verband aber gleichzeitig die "zentrale Bedeutung" wirksamer Kontrollmechanismen."Die Erhöhung der Quote europäischer Produktionen für Streaming-Dienste ist eine dringend notwendige Maßnahme, um die kulturelle Vielfalt in Europa zu sichern und nationale Identitäten innerhalb Europas zu stärken. Wir Produzenten sehen in dem gerade verabschiedeten Entwurf zur Änderung der AVMD Richtlinie ein wichtiges Signal zur aktiven Förderung der deutschen und europäischen Filmwirtschaft. Damit die neue Richtlinie künftig ihre Wirkung auch tatsächlich entfalten kann, muss es effiziente und in Europa einheitliche Kontrollmechanismen geben", so Alexander Thies , Vorsitzender des Gesamtvorstands der Allianz.Ohne derartige Mechanismen gleiche dieses Kulturförderinstrument einem "zahnlosen Tiger". Bedenken hat die Allianz nicht zuletzt deshalb, weil viele EU-Mitgliedsstaaten der im Rahmen der derzeit noch geltenden Richtlinie bestehenden Verpflichtung, der EU-Kommission alle zwei Jahre einen Quotenbericht zu übermitteln, seit 2012 nicht mehr nachgekommen seien. Hinzu komme, dass in manchen Staaten die Einhaltung nicht von unabhängigen Institutionen überwacht werde. "In Deutschland waren beispielsweise die eigenen Angaben der betroffenen TV-Sender, ob und inwieweit sie die Quotenvorgaben erfüllen, Grundlage des Quotenberichts der Bundesregierung", so Thies.Bislang haben die EU-Medienminister lediglich Eckpunkte zur Änderung der AVMD-Richtlinie mitgeteilt. Im nächsten Schritt werde der EU-Ministerrat Details der Richtlinie mit der EU-Kommission und dem Europäischen Parlament abstimmen. Inkrafttreten könnten die Regelungen dann frühestens im kommenden Frühjahr. Im ursprünglichen Entwurf der EU-Kommission war eine Quote von nur 20 Prozent vorgesehen, diese wurde im Zuge der Beratungen des federführenden Ausschusses für Kultur und Bildung (CULT) des EU-Parlaments Ende April auf 30 Prozent angehoben.

