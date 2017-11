Positive Bilanz für 4. Fünf Seen Kinder- und Jugendfilmfest

Großansicht Matthias Helwig ist Gründer des Fünf Seen Festivals Matthias Helwig ist Gründer des Fünf Seen Festivals

Das gestern zu Ende gegangene Fünf Seen Kinder- und Jugendfilmfest (KJFF) vermeldet eine erfolgreiche vierte Runde. Knapp 2200 Besucher kamen laut Veranstalter Matthias Helwig zu den Spielorten in Starnberg, Gauting, Seefeld, Herrsching und Wörthsee. "Ich bin sehr zufrieden. Die Filmauswahl wurde von den Kindern und Jugendlichen sehr gut angenommen", so Helwig als Fazit.Insgesamt wurden um die 40 deutsche und internationale Produktionen gezeigt, wobei der Fokus auf Filmen aus Skandinavien lag. Absoluter Publikumsmagnet laut Veranstalter war die Sonder-Preview der neuen Kinoproduktion der Augsburger Puppenkiste, " Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel ". Als weitere Höhepunkt des KJFF werden der "Aktionstag Mitmachkino" für junge Filmfreunde, ein Kinderkurzfilmwettbewerb sowie die professionell inszenierten Kurzfilme der Schauspielschule Schwarz angeführt.Das 5. Fünf Seen Kinder- und Jugendfilmfest findet vom 21. bis 25. November 2018 statt.

Quelle: Blickpunkt:Film

