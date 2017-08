Politisches Bekenntnis zum Kino

Großansicht Gastgeber Horst Conradt mit Eckhardt Rehberg, Claudia Müller, Jeannine Pflugradt, Andreas Butzki, Torsten Koplin und Christian Bräuer (Bild: AG Kino-Gilde) Gastgeber Horst Conradt mit Eckhardt Rehberg, Claudia Müller, Jeannine Pflugradt, Andreas Butzki, Torsten Koplin und Christian Bräuer (Bild: AG Kino-Gilde)

Ermutigende Aussagen zu kommenden Herausforderungen für das Kino gab es vergangene Woche bei einer hochkarätig besetzten Podiumsdebatte zu der das Neustrelitzer fabrik.kino und die AG Kino-Gilde geladen hatten. Dabei ging es nicht zuletzt um finanzielle Unterstützung für die nächste Digitalisierungswelle.Zu Gast bei der Diskussion, die sich unter der Überschrift "Kinos in der Fläche" der Situation und Bedeutung von Filmtheatern im ländlichen Raum widmete, waren aus dem Bundestagder haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion Eckhardt Rehberg (CDU) und Jeannine Pflugradt (SPD), die Landtagsabgeordneten Torsten Koplin (Die Linke) und Andreas Butzki (SPD) sowie die Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern, Claudia Müller.Grund zur Besorgnis sehen die Kinovertreter, die in Neustrelitz unter anderem durch fabrik.kino-Hausherr Horst Conradt und Christian Bräuer , den Vorstandsvorsitzenden der AG Kino-Gilde, vertreten waren, insbesondere hinsichtlich der Modernisierung der Filmtheater einschließlich der nächsten Digitalisierungswelle. Gerade letztere, so die Mahnung, werde die finanziellen Möglichkeiten der mittelständischen Kinos, sowohl in den Städten als auch auf dem Lande, übersteigen und sie damit erneut massiv gefährden. Ein Argument, das offenbar nicht auf taube Ohren stieß - denn die Runde sah einheitlich Handlungsbedarf nicht nur in dieser Frage. Ermutigend unter anderem die Aussage von Rehberg, der für die nächste Legislaturperiode Mittel des Bundes für Kinostrukturen als durchaus realistisch ansieht. Gleichzeitig nahm er aber auch die Kollegen aus den Ländern in die Pflicht - denn gerade auch letztere müssten in diesem Bereich stets ihren (finanziellen) Teil beitragen. "Kultur ist Ländersache. Und wenn es dort keine entsprechende Kofinanzierung gibt, dann kann auch der Bund nicht helfen", so Rehberg. Für den Landtag versprachen Butzki und Koplin, die Sorgen der Kinos ernst zu nehmen und sich in Schwerin für diese einzusetzen.Positive Signale gab es auch hinsichtlich der Schaffung eines Kinoprogrammpreises in Mecklenburg-Vorpommern, der zwar schon vor geraumer Zeit in Aussicht gestellt, aber bislang nicht realisiert wurde - wofür es auch aus dem Auditorium Kritik gab. Eine Maßnahme, die von den Kinovertretern nicht zuletzt im Kontext der immer aufwändiger werdenden Außenkommunikation und der Gewährleistung von Programmvielfalt als nicht ganz unwesentlicher Baustein betrachtet wird. Die SPD-Vertreter erklärten hierzu, dies stünde nun auf der Agenda und Torsten Koplin versprach, sichweiter dafür zu engagieren. Insgesamt konnten die Veranstalter eine positive Bilanz der Debatte ziehen - schließlich gab es von allen beteiligten Politikern ein klares Bekenntnis zum Kino als wesentlichem Bestandteil einer lebendigen Alltagskultur und einem unverzichtbaren Ort der Kunst- und Kulturvermittlung.

Quelle: Blickpunkt:Film

