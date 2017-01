Polanski lehnt César-Präsidentschaft ab

Die Académie des Arts et Techniques du Cinema muss sich einen neuen Präsidenten für die César-Verleihung am 24. Februar suchen. Roman Polanski , den man eingeladen hatte, um als Präsident den Vorsitz bei der Verleihung zu übernehmen und die Begrüßungsworte zu sprechen, hat die Einladung nun abgelehnt. Polanski reagierte damit nach Angaben seines Anwalts auf die Ankündigung der Frauenrechtsorganisation Osez le féminisme, die eine Protestaktion auf dem Roten Teppich angekündigt sowie zum Boykott der Fernsehübertragung im Speziellen sowie des übertragenden Senders Canal Plus insgesamt aufgerufen hatte.Polanski, der die polnische und die französische Staatsbürgerschaft besitzt, wird vorgeworfen, 1977 in Los Angeles eine Minderjährige vergewaltigt zu haben. Während des laufenden Verfahrens war Polanski seinerzeit in sein Geburtsland Frankreich geflüchtet, wo er seitdem lebt. Frankreich besitzt kein Auslieferungsabkommen mit den USA."Die Ernennung von Roman Polanski ist ein abscheulicher Akt in den Augen vieler Opfer von Vergewaltigung und sexuellen Übergriffen. Wir entgegnen, dass die Qualität seiner Filme wenig mit dem Verbrechen, das er begangen hat, seiner Flucht und seiner Weigerung, sich seiner Verantwortung zu stellen, zu tun hat", heißt es in einem Statement von Osez le féminisme. Nach Angaben seines Anwalts sei Polanski "tieftraurig" über die geplanten Proteste und habe die Einladung deshalb ausgeschlagen.Polanksi wurde von der Académie des Arts et Techniques du Cinema für seine Regiearbeiten "Tess" und "Venus im Pelz" mit einem César ausgezeichnet.

Quelle: Blickpunkt:Film

