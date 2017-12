Podiumsdiskussion: Berlinale-Doppelspitze denkbar

Die Zukunft der Berlinale war Thema einer Podiumsdiskussion gestern Abend im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Es gab Lob für die jetzige Berlinale und Ideen für eine Reform.So mancher Brief hat schon so manches Missverständnis hervorgerufen, doch diesmal scheint daraus tatsächlich etwas Positives zu erwachsen. Zumindest scheinen viele den Willen zu haben, das Eskalierende einzugrenzen. Aus Sorge, was aus der Berlinale werden könnte, wenn der Vertrag des langjährigen Leiters Dieter Kosslick 2019 ausläuft, wurde dem BKM im Mai ein Brief zugestellt. Es ging um den Wunsch vieler Filmemacher und Filmemacherinnen, in einem möglichst transparenten Prozess eine herausragende kuratorische Persönlichkeit für die künstlerische Leitung des Festivals zu finden und mit dieser Neubesetzung das Festival auch programmatisch zu überdenken. Welche Brisanz in der Erklärung steckte, wurde vielen der 79 Filmemacher und Filmemacherinnen, die bis zur Veröffentlichung am 24. November bei "Spiegel online" unterschrieben hatten, erst bewusst, als die mediale Interpretation in Gang kam und in einer von den meisten nicht gewollten Kritik sowohl am Festival als auch an dessen Leiter endete.Immerhin habe der Brief, bei dem sich die meisten Unterschreibenden missbraucht fühlen, für die vom BKM gestern veranstaltete Podiumsdiskussion zu einer größtmöglichen Öffentlichkeit geführt, konstatierte Volker Schlöndorff ironisch und brach gleichzeitig im Einverständnis von drei seiner Mitdiskutanten, Produzent Thomas Kufus , Christiane Peitz, Leiterin des Kulturressorts des "Tagesspiegel", und Bettina Reitz , Präsidentin der HFF München , eine Lanze für den Berlinale-Chef. Erst Dieter Kosslick, der die Leitung vor 16 Jahren übernommen hatte, habe bewirkt, dass die deutschen Filmschaffenden begannen, sich mit der Berlinale zu identifizieren und sie nicht mehr versäumen wollten, erzählt Schlöndorff. Unter Kosslick hat sich die Berlinale mit 350 000 verkauften Karten zum größten Publikumsfestival der Welt entwickelt, hat den Wettbewerb mit anspruchsvollen Filmen ins Zentrum gerückt und den European Film Market zu einem der bedeutendsten Filmrechtemärkte entwickelt. Und kein anderes Festival hat eine Großstadt als Umfeld, die Menschen aller Couleur von überallher anlockt.Inhaltlichen Stillstand dagegen beklagt Podiumsteilnehmer Christoph Hochhäusler , einer der Mitunterzeichner. Auch eine Filmauswahl, die sich oft nicht erschließt und etliche Abhängigkeiten vermuten lässt, die die Entscheidungen beeinflusst haben könnten, moniert er. Eine übergroße Vielfalt habe zu Profillosigkeit geführt, den deutschen Film an den Rand gedrängt und den Osten Deutschlands nicht in die West-Berlinale integriert. Auch wenn vielen von Hochhäuslers Kritikpunkten widersprochen wurde, so waren sie doch Ausgangspunkt für die Diskussion und für Überlegungen, was das Profil der Berlinale letztlich schärfen könnte. Während Hochhäusler das Festival "entschlacken" will, wirbt er dafür, "Brüche, Widersprüchlichkeiten und Unvereinbarkeiten nebeneinander stehen zu lassen" und dem Festival Konflikte und Kanten zuzumuten. Er wünscht sich eine "pointierte Filmauswahl, eine Retrospektive, in der Geschichte als Bewegung begriffen wird, die die Gegenwart mitbestimmt", vor allem aber "ein Festival, das sich leidenschaftlich für den deutschen Film interessiert und ihm internationale Aufmerksamkeit verschafft".Hochhäusler sieht die Diskussion über die Berlinale als einen Ausschnitt einer größeren Diskussion über die Grundlagen der Produktion in Deutschland. Hochschulpräsidentin Bettina Reitz glaubt zwar auch, dass bestimmte Künstler nicht genügend wahrgenommen werden, dass sie es schwer haben, ihre Filme ins Kino zu bekommen und dass man über diese Strukturen sprechen müsse, warnt aber auch davor, es an einzelnen Personen festzumachen und es ausgerechnet dem Festival aufzubürden. Stattdessen müsse es darum gehen, sich über die Alleinstellungsmerkmale des Festivals als Publikumsfilmfest und als Filmmarkt klar zu sein und aufgrund seiner Strukturen Ziele zu formulieren. "Da muss es vielleicht tatsächlich darum gehen, zu überprüfen, welche Konsequenzen man aus Überschneidungen mit Fördersystemen ziehen muss, oder aus den Beteiligungen der Sender, die keine Kinopartner mehr sind und deren finanzielles Engagement früherer Zeiten inzwischen fehlt. Oder aus der Verzahnung der Bundeskultur mit der regionalen. Ein Festival muss sich auf solche Veränderungen jedes Jahr neu einstellen und, unabhängig von der Finanzierung, die besten Filme aus Deutschland und der Welt einsammeln."Ein anderer Punkt, der beachtet werden muss, ist, dass Festivals nur noch selten Startrampen für die Kinoauswertung sind. "Viele Filme haben im Kino gar keine Chance. Stattdessen laufen sie", so Thomas Kufus, "nur auf Festivals und finden dort ein spezialisiertes Publikum. Filmemacher und Produzenten haben sich längst darauf eingestellt." Und es gibt weitere Fragen, etwa den Umgang mit der mobilen Filmrezeption, ob man Kinos für Serien öffnet und ob Filme, die für Plattformen produziert werden, auf einem Filmfestival gezeigt werden sollten. "Diesen Themen", so Christiane Peitz, "muss sich vielleicht ein Publikumsfestival wie die Berlinale besonders stellen. Und vielleicht kann einer die Berlinale vom Wettbewerb bis zum Markt gar nicht mehr alleine kuratieren."Dass man über die Trennung zwischen künstlerischer und käufmännisch-organisatorischer Leitung nachdenken sollte, darin war sich das Podium schnell einig, vorausgesetzt die neue Doppelspitze findet sich zu einem Team zusammen. Dann hätte die künstlerischer Leitung mehr Zeit zu kuratieren, sich auf Festivals und in den Schneideräumen umzusehen, um das Profil des Festivals zu schärfen. Er müsse hören, wo das Gras wächst und aufstöbern, wo an der Ästhetik des Kinos gerade gearbeitet wird, findet Thomas Kufus. Auch ein Stachel im Getriebe des Festivals erzeugt vielleicht schärfere Konturen. Hochhäusler erinnert an die Zeit, als die Sektion des Forums neu erfunden wurde - als Antifestival. Auch in Cannes probten einst die Regisseure den Aufstand gegen zu viel Glamour und gründeten die Quinzaine des réalisateurs. In solch einem Gegeneinander konkurrierender Sektionen könnte durchaus ein Reiz bestehen, findet Schlöndorff. Er könnte sich die deutsche Sektion als eigenes Fenster der Regisseure vorstellen.Ob für die Umsetzung all dieser Ideen nun tatsächlich eine unabhängige Findungskommission gegründet wird, wie sie sich die Filmemacher in ihrem Brief wünschen, scheint allerdings eher unwahrscheinlich. Für die Besetzung der Berlinale-Geschäftsführung ist der Aufsichtsrat der KBB, Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH, zuständig, der aus Vertretern des BKM, des Außenministeriums, des Finanzministeriums und aus sachverständigen Persönlichkeiten des kulturellen Lebens besteht. Aus seinen Reihen wird üblicherweise eine Findungskommission eingerichtet. Monika Grütters , Staatsministerin für Kultur und Medien, die auch die Podiumsdiskussion initiierte, plädiert dafür, externen Sachverstand einfließen zu lassen und Experten und Expertinnen aus der Filmbranche hinzuzuziehen.Auch die Ergebnisse der Diskussionsrunden, darunter auch ein Konzeptpapier von Dieter Kosslick, sollen einfließen und im kommenden Jahr unter Grütters Leitung eine Entscheidung getroffen werden. "Gerade das künstlerische experimentelle Element zu stärken, liegt mir besonders am Herzen", sagt Grütters. Auf dem Podium hatte man sich schließlich gemeinsam in ein Nachdenken über Verbesserungen und offene Fragen begeben, sodass alle schließlich darin übereinstimmten, dass der oder die Neue die Freiheit brauche, die Berlinale neu zu erfinden.Herdis Pabst

Quelle: Blickpunkt:Film

