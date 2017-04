Plakate für 35. Filmfest München vorgestellt

Großansicht Eines der vier Plakatmotive für das 35. Filmfest München Eines der vier Plakatmotive für das 35. Filmfest München

Die Sonnenbrille, seit 2012 Symbol für das Filmfest München als Deutschlands größtes Sommerfestival, findet sich auch in den vier Plakaten für die vom 22. Juni bis 1. Juli stattfindende 35. Festivalausgabe wieder, die heute vorgestellt wurden. "In diesem Jahr steht die Geschichte des Kinofilms im Mittelpunkt: Vier sehr markante Sonnenbrillen aus vier Klassikern der Kinofilmgeschichte werden in den Fokus der visuellen Festivalkommunikation gerückt", erklärt Manuel Trüdinger vom Designstudio Abc&D, das sich seit fünf Jahren um die visuelle Kommunikation des Filmfest München kümmert.Entworfen wurden die Motive, die nicht nur auf den Filmfest-Plakaten, sondern auch auf der Filmfest-Website und vielen weiteren Kommunikationsmittel zu finden sein werden, von der italienischen Illustratorin Olimpia Zagnoli, deren Arbeiten auch schon auf den Titelblättern des "New York Times Magazine", des "New Yorker" und der "La Rebubblica" zu sehen waren.

Quelle: Blickpunkt:Film

