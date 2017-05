Pilotphase beim digitalen Ticketing abgeschlossen

Nach einer mehrjährigen Testphase, innerhalb derer Kinobetreiber bei schriftlicher Zusicherung der Einhaltung bestimmter Vorgaben generell auf die Ausgabe von SPIO -Tickets beim Online-Ticketing verzichten konnten, wird dieser Verzicht ab 1. Juli nur noch bei Verwendung durch den VdF zertifizierter Kassensysteme ermöglicht. Bei sämtlichen nicht vom VdF zertifizierten EDV-Kinokassensystemen sind ab diesem Tag wieder grundsätzlich für alle Verkaufskanäle Eintrittskarten mit gültigem SPIO-Siegel zu verwenden. Online-Tickets (Print@home, Mobile-Tickets) müssen in diesen Fällen an der Kasse bzw. bei der Einlasskontrolle in SPIO-Tickets umgetauscht werden.Grund für diese wichtige Änderung ist das Ende der Pilotphase beim digitalen Ticketing, die der VdF bereits im Februar schriftlich gegenüber dem HDF Kino und der AG Kino-Gilde erklärt hatte.Seit Anfang 2014 wurden drei Kassensysteme vom VdF freigegeben: Compeso Version 7.0, t icket. international Version 8.0.600 und Mars EDV Version 5.34.00. Zwei weitere Systeme befinden sich noch in der Prüfung. Weitere Prüfanträge liegen nach Angaben des VdF derzeit nicht vor.Beendet ist die Pilotphase naturgemäß auch für die FFA . Der VdF weist darauf hin, dass sogenannte "No-Show-Umsätze" bei der FFA zu melden und entsprechend abzurechnen sind. Diverse Verleiher würden sich dieser FFA-Position anschließen, so der VdF.Zum Hintergrund: Im Dezember 2013 hatten sich die Verbände AG Kino-Gilde, HDF Kino und der VdF darauf geeinigt, dass durch den Einsatz standardisierter EDV-Kinokassensysteme der Kinobetreiber zukünftig seinen Besuchern eine plattformübergreifende Verkaufsoption für digitale Tickets anbieten kann, die einen schnellen Zugang zu den Filmvorführungen ermöglicht. Beim Einsatz dieser standardisierten Kinokassensysteme ist eine Ausgabe sogenannter "SPIO-Karten" zur Abrechnungskontrolle nicht mehr notwendig. Die Standardisierungen wurden in einem Prüfkatalog und einer Prüfprozedur zusammengefasst, die als Konditionenempfehlung auch dem Bundeskartellamt vorgelegt worden ist. Im Juli 2014 wurde diese Vorlage vom Bundeskartellamt toleriert. Die ursprünglich angedachte Pilotphase von einem Jahr wurde nach Gesprächen mit den Theaterverbänden mehrfach verlängert.

