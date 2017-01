Perspektive Deutsches Kino komplett

Großansicht Anne Zohra Berrached in "Millennials" (Bild: Florian Mag) Anne Zohra Berrached in "Millennials" (Bild: Florian Mag)

14 Filme sind in diesem Jahr in die Berlinale -Sektion Perspektive Deutsches Kino eingeladen worden. Sieben davon waren bereits kurz vor Weinachten benannt worden ( wir berichteten ), weitere sieben hat die Berlinale heute bekannt gegeben.Wie es in einer Pressemitteilung heißt, prägen starke Spielfilme der Generation Millennials, als von Regisseurinnen und Regisseuren, die um die Jahrtausendwende erwachsen geworden sind, das Bild der diesjährigen Filmauswahl. Exemplarisch für diese Generation steht Jana Bürgelins "Millennials" , der in Berlin seine Weltpremiere feiern wird. Anne Zohra Berrached und Leonel Dietsche spielen darin eine Regiseurin und einen Fotografen auf einem Trip durch Berlin. Mit Nicolas Schmidts "Final Stage" wird erstmals auch ein Film der Hochschule für bildende Künste Hamburg in der Sektion Perspektive Deutsches Kino zu sehen sein.Aktuell wurden in die Sektion eingeladen:Bereits bekannt gegeben worden waren:

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Festivals Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen