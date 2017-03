Personalwechsel bei der FFHSH

Großansicht Claudia Hartmann und Jan Asmus (Bild: FFHSH) Claudia Hartmann und Jan Asmus (Bild: FFHSH)

Zu Anfang April kann die FFHSH zwei neue Mitarbeiter begrüßen. Claudia Hartmann tritt zum 3. April als neue Leiterin Kommunikation & Presse die Nachfolge von Helen Peetzen an, Jan Asmus folgt Anfang des Monats als neuer Verwaltungsleiter auf Rusta Mizani Claudia Hartmann war zuletzt stellvertretende Pressesprecherin und Social Media Managerin der Grünen Bürgerschaftsfraktion Hamburg. Zudem verantwortete sie im vergangenen Jahr die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Hamburger Drunter und Drüber - Neustadt Festivals. Erfahrungen im Filmbereich sammelte die 33-jährige als Projektassistentin bei der nordmedia . Ihr Studium der Multimedialen Kommunikation hat Claudia Hartmann am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung in Hannover abgeschlossen."Ich freue mich sehr, dass wir mit Claudia Hartmann eine ideale Neubesetzung für die Betreuung unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gewinnen konnten. Durch ihre Tätigkeit als stellvertretende Pressesprecherin der Grünen und ihre Erfahrungen in der Stadtteilkultur verfügt sie über eine großartige Vernetzung und bringt darüber hinaus Kenntnisse im Bereich Filmförderung mit. Ihre Leidenschaft für den Film im Hamburg und Schleswig Holstein ist ansteckend, und ich bin sicher, dass wir mit ihr eine ideale Nachfolgerin für Helen Peetzen finden konnten, die ab sofort eigene Wege gehen möchte und deren Weggang ich persönlich sehr bedaure", so Maria Köpf , Geschäftsführerin der FFHSH.Claudia Hartmann tritt die Nachfolge von Helen Peetzen an, die das Unternehmen nach 16 Jahren auf eigenen Wunsch verlässt und sich mit einer Presseagentur in Hamburg selbstständig macht. Sie wird laut der FFHSH ab diesem Jahr unter anderem die Presse- und Öffentlichkeitsarbei des Filmfest Hamburg verantworten.Der promovierte Kulturwissenschaftler Jan Asmus wiederum tritt ab April die Nachfolge von Rusta Mizani an, der als Head of Business Affairs an die dffb wechselt. Jan Asmus arbeitete zuletzt als Förderreferent für TV, Animation, innovative Formate und Games sowie für strategische Planung bei der nordmedia."Es ist mir eine große Freude, dass Jan Asmus ab sofort als Verwaltungsleiter in unser Team kommt. Er hat nicht nur viele gute Kontakte in der norddeutschen Filmlandschaft, sondern bringt außerdem wertvolle Kompetenzen im Bereich Neue Medien mit. Rusta Mizani danke ich herzlich für seine hervorragende Arbeit und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute", so Köpf.

Quelle: Blickpunkt:Film

