"Permanente Verbesserung und Innovation"

Nico Hofmann, 1959 in Heidelberg geboren, zählt zu den bedeutendsten Filmproduzenten Deutschlands. 1998 beendete er seine erfolgreiche Karriere als Regisseur und gründete gemeinsam mit Wolf Bauer die Produktionsfirma teamWorx (heute UFA Fiction). Hofmann zeichnet mittlerweile für mehr als 350 Produktionen verantwortlich. Mit Produktionen wie "Der Tunnel", "Dresden", "Hindenburg", "Die Flucht", "Mogadischu", "Der Minister", "Der Turm", "Bornholmer Straße" und "Nackt unter Wölfen" gewann er die renommiertesten nationalen wie internationalen Preise, darunter mehrfach den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis mit Gold. Er setzte Maßstäbe in der deutschen Fernsehlandschaft und wurde binnen kürzester Zeit zum europaweiten Marktführer im Bereich Eventfernsehen. Neben seiner Tätigkeit als Produzent engagiert sich Nico Hofmann seit vielen Jahren für den Filmnachwuchs. Seit 1995 lehrt er als Professor an der Filmakademie Baden-Württemberg. 1999 rief er gemeinsam mit Bernd Eichinger den Nachwuchspreis First Steps ins Leben - heute die wichtigste Auszeichnung für junge Filmemacher. Seit dem 1. September 2015 war er neben Wolf Bauer Co-CEO der UFA GmbH, deren Führung er nach einer zweijährigen Übergangsphase nun seit September 2017 alleine inne hat.