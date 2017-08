Patty Jenkins wird bestbezahlte Regisseurin Hollywoods

Großansicht Patty Jenkins inszeniert "Wonder Woman 2" (Bild: Kurt Krieger) Patty Jenkins inszeniert "Wonder Woman 2" (Bild: Kurt Krieger)

Auf der vergangenen ComicCon hatte Warner Bros. bereits das Sequel von "Wonder Woman" angekündigt - erneut mit Gal Gadot in der Titelrolle. Auch den Kinostart konnte man den amerikanischen Fans mit dem 13. Dezember 2019 schon vermelden. Damals noch nicht in trockenen Tüchern waren die Verhandlungen mit Regisseurin Patty Jenkins . Laut "Deadline.com" hat sich die Filmemacherin nun eine satte Gagenerhöhung ausgehandelt und soll nun die selbe Summe bezahlt bekommen, wie sie auch ein männlicher Kollege nach solch einem Boxoffice-Erfolg erhalten würde. Damit gilt Jenkins nun als die bestzahlte Regisseurin Hollywoods."Wonder Woman" hat weltweit bereits 800 Mio. Dollar eingespielt, wobei der Start in Japan zum Beispiel noch aussteht, und ist der dritterfolgreichste Warner-Titel aller Zeiten. Obwohl die unmittelbare Gage von Jenkins nicht öffentlich gemacht wird, weiß "Deadline.com", dass ein neuer Regisseur für die Inszenierung einer Comicverfilmung mit ca. 1,5 bis 3 Mio. Dollar einsteigen würde, Filmemacher in der Klasse eines Zack Snyder hingegen, der aktuell "Justice League" inszeniert, würden bei Folgefilmen bereits bei Gagen um 10 Mio. Dollar plus 10 Prozent Cash Break liegen.

Quelle: Blickpunkt:Film

