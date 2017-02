Pastewka kommt exklusiv zu Amazon Prime Video

Großansicht Bastian Pastewka und Christoph Schneider bei der Präsentation der achten "Pastewka"-Staffel (Bild: Oliver Bodmer/Amazon) Bastian Pastewka und Christoph Schneider bei der Präsentation der achten "Pastewka"-Staffel (Bild: Oliver Bodmer/Amazon)

Nach "You Are Wanted" und "Deutschland 86" wird die achte Staffel der Comedyserie "Pastewka" die dritte deutsche Originalserie von Amazon Prime Video . Nachdem sich Sat.1 , die bisherige Heimat der Serie von und mit Bastian Pastewka , nicht zu einer Fortsetzung durchringen konnte, steht nun ein neuer Partner an der Seite der Produktionsfirma Brainpool Nach fast dreijähriger Pause steht einer - von vielen Fans in den sozialen Netzwerken herbeigesehnten - Fortsetzung nichts mehr im Wege. Im Sommer beginnen die Dreharbeiten zur 8. Staffel. Das komplette bisherige Ensemble ist wieder mit an Bord. Bastian Pastewka ist nun auch als Koautor involviert und mit seiner Firma Minestrone TV Produktionspartner von Brainpool. Tobi Baumann übernimmt in Doppelfunktion zugleich den Regie- und den Produzentenpart. Christoph Schneider , Geschäftsführer Amazon Video Deutschland, wertet das "Pastewka"-Engagement als weiteren wichtigen Schritt beim Ausbau "unseres exklusiven, deutschsprachigen Angebots." Die ersten sieben "Pastewka"-Staffeln sind als "Second Run" ebenfalls wichtiger Bestandteil des Amazon-Portfolios.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Produktion Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen