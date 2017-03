Paramount-Milliardendeal: Chinesische Investoren zögern angeblich

Anfang des Jahres hatte Paramount eine im November 2016 geschlossene Kofinanzierungs-Vereinbarung mit der Shanghai FilmGroup und Huahua Media bekannt gegeben, wonach sich diese für die kommenden drei Jahre zu mindestens 25 Prozent an sämtlichen Produktionen des Studios beteiligen sollten. Ein Deal, dessen Umfang auf rund eine Milliarde Dollar beziffert wird. Spekulationen des "Hollywood Reporter" zufolge, der sich auf ungenannte Quellen beruft, soll bislang aber noch kein einziger Cent geflossen sein, obwohl das Abkommen bereits für Anfang Januar eine Zahlung von rund 140 Mio. Dollar vorgesehen habe.Als Grund für diese Verzögerung nennt der "Hollywood Reporter" zunächst regulatorische Schwierigkeiten. Demnach sei es aufgrund von restriktiven Vorgaben der chinesischen Behörden für dortige Unternehmen derzeit schwierig, größere Summen ins Ausland zu transferieren. Dies gilt auch als möglicher Grund für einen in den US-Medien kolportierten Rückzug der Wanda-Gruppe vom Plan, mit dem Kauf von Dick Clark Productions in das TV-Produktionsgeschäft einzusteigen ( wir berichteten ).Allerdings spekuliert das US-Magazin noch über einen weiteren Grund: Demnach sollen die chinesischen Partner Bedenken angesichts der aktuell vakanten Führungsposition bei Paramount und einer unklaren Strategie angemeldet haben. Paramount-CEO Brad Grey , der den Deal im Januar gemeinsam mit den Vorsitzenden der Shanghai FilmGroup und Huahua Media präsentiert hatte, war nur rund einen Monat später von seinem Posten zurückgetreten. Ebenfalls nicht mehr bei Paramount ist Vize-Chairman Rob Moore, der gemeinsam mit Grey Verbindungen nach China geschaffen und erste Kooperationen aufgesetzt hatte, darunter nicht zuletzt für den in China enorm erfolgreichen " Transformers: Ära des Untergangs ", für den man, wie später auch bei " Mission: Impossible - Rogue Nation " und " Star Trek Beyond " mit Huahua Media zusammengearbeitet hatte. Zu den Filmen, mit denen Paramount Erfolge in China feiern konte, zählt nicht zuletzt der jüngste Titel " xXx - Die Rückkehr des Xander Cage ", der gerade hervorragende Zahlen im Reich der Mitte schreibt. Aktuell sucht das Studio nach einem neuen CEO, aussichtsreichster Kandidat ist Jim Gianopulos wir berichteten ).Laut dem Hollywood Reporter sollen die Shanghai FilmGroup und Huahua Media Paramount-Eigner Viacom mitgeteilt haben, dass kein Geld fließen würde, bevor man sich nicht mit Viacom -CEO Bob Bakish und demjenigen, der zum Paramount-CEO berufen würde, getroffen habe, um von dieser Stelle Erläuterungen zur künftigen Strategie zu erhalten.

