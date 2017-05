Pantaleon unterzeichnet Joint-Venture-Vertrag in China

Großansicht Will mit dem Joint-Venture den globalen Unterhaltungsmarkt verändern: Dan Maag Will mit dem Joint-Venture den globalen Unterhaltungsmarkt verändern: Dan Maag

Einer Adhoc-Mitteilung der Pantaleon Entertainment AG zufolge hat Pantaleon-Vorstand Dan Maag am 15. Mai in Shanghai einen Vertrag unterzeichnet, der den gemeinsamen Aufbau eines Joint Ventures im Bereich Video-on-Demand (VoD) vorsieht. Demnach soll das Joint Venture die globalen Ressourcen von Bruno Wu´s Sun Seven Stars Media Group und deren Unternehmen wie der amerikanischen Wecast Network Inc. aus New York und der in Hongkong ansässigen Redrock Capital Limited mit der VoD-Infrastruktur der Pantaflix GmbH verbinden. Laut Mitteilung werden die Unternehmen der Gruppe von Bruno Wu 50 Prozent des Joint Ventures halten, die verbleibenden 50 Prozent Pantaflix.Das neue Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Standorten in China und den USA soll mit der Technologie von Pantaflix und dem Content und Marktzugängen der Unternehmensgruppe von Bruno Wu in die Lage versetzt werden, weltweit innovative Lösungen in den Bereichen Retail-Konsumenten und Business-to-Business anzubieten."Mit Bruno Wu und seiner Unternehmensgruppe haben wir den bestmöglichen Partner gefunden, um im globalen VoD-Geschäft eine bedeutende Position einzunehmen", erklärte Pantaleon-CEO Dan Maag: "Dieses erste deutsch-chinesische Joint Venture im Bereich VoD wird in der Lage sein, den globalen Unterhaltungsmarkt nachhaltig zu verändern."

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen