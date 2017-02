Pantaleon schließt Kaptialerhöhung erfolgreich ab

Großansicht Dan Maag, Vorstand der Pantaleon Entertainment AG Dan Maag, Vorstand der Pantaleon Entertainment AG

Die Pantaleon Entertainment AG hat ihre am 31. Januar beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde das Grundkapital durch die Ausgabe von 55.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals von 1,1 auf 1,155 Mio. Euro erhöht. Unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wurden die Aktien bei institutionellen Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland zu einem Preis von 90 Euro je Aktie platziert, so dass der Bruttoemissionserlös bei 4,95 Mio. Euro liegt.

Quelle: Blickpunkt:Film

