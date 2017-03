Palatin Media sichert sich Raquel-Welch-Serie

"Date My Dad" wird auf der MIP-TV Premiere feiern

Die Münchner Palatin Media hat sich mit der Content Media Corporation zusammengeschlossen, um die neue zehnteilige Comedy-Serie "Date My Dad", u. a. mit Serienstar Barry Watson aus "7th Heaven" und Hollywoodlegende Raquel Welch in den Hauptrollen, international zu vertreiben. Palatin ist auch als Koproduzent mit an Bord. Erstmals soll die Serie, die aktuell gedreht wird und in deren Mittelpunkt ein alleinerziehender Vater und seine drei Töchter steht, auf der MIP-TV im April angeboten werden. Produzent ist Charles Lyall. Als ausführende Produzenten sind Sacha McLean, Jason McLean, David McLean und Brenda McLean an Bord. Koproduzenten sind Dan Angel und Tom Mazza von den EveryWhere Studios, Bernd Schlötterer für Palatin Media und Greg Phillips für Content Media.In einem Statement sagt Bernd Schlötterer: ",Date My Dad' wirft einen höchst bewegenden und unterhaltsamen Blick auf das moderne Leben und moderne Beziehungen (...) und steht damit in der Tradition weltweiter Erfolgsgeschichten wie ,7th Heaven' und ,Gilmore Girls'. Ich bin zuversichtlich, dass diese brandneue Familien-Dramedy nicht zuletzt dank unserer Zusammenarbeit mit Content Media als weltweiter Erfolg erweisen wird."

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen