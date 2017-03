Oscar-Debakel demonstrierte "Verbundenheit zwischen den Künstlern"

"Vor allem aber sind wir stolz auf den Geist und den Enthusiasmus sämtlicher Präsentatoren, inklusive Warren Beatty und Faye Dunaway, und der Filmemacher - insbesondere jener von 'Moonlight' und 'La La Land '. Die Größe und Bescheidenheit die sie im Angesicht der ganzen Welt auf der Bühne zeigten, demonstriert die Stärke der Verbundenheit zwischen allen Künstlern in unserer Gemeinschaft."

Cheryl Boone Isaacs, Präsidentin der Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat einige Tage nach der turbulent zu Ende gegangenen Oscar-Verleihung eine persönliche Bilanz der Veranstaltung gezogen. In einer EMail an die Mitglieder der Academy sparte sie nicht mit Lob für die Beteiligten - mit Ausnahme der PwC-Angestellten, auf deren Konto die größte Panne in der Geschichte der Veranstaltung geht.Wörtlich schrieb sie: "Es sind nun ein paar Tage seit einer der besten - und mit Sicherheit dramatischsten und am intensivsten diskutierten - Oscar-Verleihungen aller Zeiten vergangen. Ich bin äußert stolz auf die Arbeit und die Anstrengung, die jeder von Euch im Vorfeld der Veranstaltung geleistet hat, und auf die enorme (und oft undankbare) Leistung, die Jennifer Todd, Michael De Luca und ihr gesamtes Team erbracht haben um eine Show auf die Beine zu stellen, die unterhaltsam, erhellend und emotional war - und die das Publikum auf der ganzen Welt daran erinnert hat, warum wir Filme so lieben."Es gebe, so Isaacs, eine Menge, worauf man stolz sein könne - und sie nennt in ihrer Aufzählung von Highlights nicht zuletzt auch den "makellosen" Auftritt, den Jimmy Kimmel als Moderator der Verleihung hingelegt habe. Besonderes Lob erfährt auch die von Rob Paine geleitete Crew hinter der Bühne, die alles "außerordentlich" gehandhabt habe, bis hin zum "recht chaotischen Ende". Womit sie dann auch den Finger in die Wunde legt:"Dank der unablässigen Berichterstattung der vergangenen Tage wissen wir nun alle, dass die Übergabe des falschen Umschlags und die daraus resultierenden Probleme dadurch verursacht wurden, dass sich die verantwortlichen Vertreter von PricewaterhouseCoopers nicht an die vorgegebenen Regeln hielten und auch nicht unverzüglich auf die Situation reagierten. PwC hat die volle Verantwortung für den Fehler übernommen. Seien Sie sich sicher, dass es Veränderungen geben wird, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder geschieht."Tatsächlich hatte Isaacs bereits mitgeteilt, dass die beiden PwC-Mitarbeiter Brian Cullinan, der den falschen Umschlag an die Ansager weitergegeben hatte (was Medien auf die Ablenkung durch einen Tweet zurückführen, den Cullinan unmittelbar zuvor abgesandt hatte), sowie Martha Ruiz dauerhaft von sämtlichen Aufgaben in Verbindung mit der Oscar-Vergabe ausgeschlossen seien. Ob man mit PwC generell wieder zusammenarbeiten werde, unterliege einer Prüfung (Medienberichten zufolge werden Cullinan und Ruiz ihre Jobs bei PwC aber behalten).Und doch kann Isaacs selbst diesem Zeremonien-GAU noch etwas Positives abgewinnen:

Quelle: Blickpunkt:Film

