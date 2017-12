Oscar-Academy stellt Standards of Conduct vor

Die Ende Oktober angekündigte Erarbeitung eines Code of Conduct durch die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) ( wir berichteten ) hat Früchte getragen. Auslöser der Ankündigung war ursprünglich die Flut an Meldungen über sexuelles Fehlverhalten in Hollywood, losgetreten durch den Fall Harvey Weinstein . Nun kündigte Academy-CEO Dawn Hudson ihren Mitgliedern an, dass für alle Academy-Mitglieder gültige Standards of Conduct schriftlich festgehalten wurden und allen Mitgliedern zugänglich sind. Erarbeitet wurden die Standards mit einer Task Force aus Academy-Mitgliedern sowie mit Professoren der Fächer Ethik, Wirtschaft, Philosophie und Recht der renommierten Unis Georgetown, Harvard, Stanford und Notre Dame als auch mit Experten aus den Bereichen Personalwesen und Berater in Sachen sexueller Belästigung. Zudem holte man sich Rat bei der Fernsehakademie und der BAFTA und studierte andere Verhaltensregeln von ähnlichen Organisationen.In dem Brief von Hudson heißt es: "Es gibt noch viel zu tun. Wir haben diese Standards zu Papier gebracht, um ein Umfeld zu gewährleisten, das Kreativität zulässt und unterstützt."

Quelle: Blickpunkt:Film

