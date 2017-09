ORF angelt sich "You Are Wanted"

Das gab es noch nie: Zum ersten Mal wird eine Amazon-Original-Serie im deutschsprachigen Free-TV zu sehen sein. Die SVoD-Plattform und der ORF einigten sich über eine Ausstrahlung von "You Are Wanted" Christoph Schneider , Geschäftsführer Amazon Video Deutschland und Österreich , spricht von einem "einmaligen Sonder-Event". Der ORF wird mit der Cyber-Crime-Serie von und mit Regisseur und Hauptdarsteller Matthias Schweighöfer seinen Serien-Montag aufpeppen. Am 18. September startet die Gemeinschaftsproduktion von Warner und Pantaleon , die in Doppelfolgen immer montags ab 21.10 Uhr ausgestrahlt wird."Ganz oben auf unserer Wunschliste" habe die Serie gestanden, so ORF-Film-und-Serienchefin Andrea Bogad-Radatz , die von "fairen Verhandlungen mit Amazon" spricht. Bei Amazon verspricht man sich offenbar einen Werbeeffekt: "Wir freuen uns, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer von ORF eins ,You Are Wanted' (...) als Beispiel für die große Auswahl von Qualität bei Amazon Prime Video sehen können", so Christoph Schneider."You Are Wanted" war Amazons erste eigene deutsche Serie und wurde schnell zur meistgesehenen Serie beim Streamingdienst Amazon Prime Video.

Quelle: Blickpunkt:Film

