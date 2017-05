Online-Quote in den deutschen Kinos deutlich unter 20 Prozent

Großansicht Spitzenreiter bei der Online-Vorverkaufsquote: "Assassin's Creed" (Bild: Fox) Spitzenreiter bei der Online-Vorverkaufsquote: "Assassin's Creed" (Bild: Fox)

Großansicht Profitierte außergewöhnlich stark von seinen Auszeichnungen: "Toni Erdmann" (Bild: NFP) Profitierte außergewöhnlich stark von seinen Auszeichnungen: "Toni Erdmann" (Bild: NFP)

In Sachen Online-Ticketing beim Kinobesuch ist in Deutschland noch deutlich Luft nach oben. Wie die gerade veröffentlichte FFA -Auswertung der Top-75-Filmtitel des Jahres 2016 darlegt, wurden im vergangenen Jahr gerade einmal 16 Prozent aller Tickets für diese Filme online an den Mann bzw. die Frau gebracht. Nahezu ein Drittel dieser Onlinekäufe erfolgte dabei am Tag der Vorstellung und nicht im Vorverkauf. Zum Vergleich: Nach Angaben von Wanda-Cinemas-Präsident John Zeng liegt die Online-Quote in China bei sagenhaften 80 Prozent. Auf der anderen Seite steht indes das Beispiel USA, wo laut Zeng zuletzt auch lediglich 20 Prozent aller Kinotickets über das Netz abgesetzt wurden.Dass der Online-Buchung im Vorverkauf eine überproportional starke Rolle zukommt, liegt auf der Hand. So wurden im vergangenen Jahr 68,8 Prozent aller Vorabkäufe für einen der Top-75-Filme nicht vor Ort im Kino, sondern online getätigt. Generell wurden (und es ist lediglich statistischer Zufall, dass diese Quote auch der gesamten Online-Quote entspricht) - 16 Prozent aller Kinotickets wenigstens einen Tag vor der Vorstellung erworben. Ebenfalls nicht überraschen kann, dass es eine Videospiel-Adaption war, die für eine besonders hohe Online-Vorverkaufsquote beim vorwiegend jugendlichen Zielpublikum sorgte: Für " Assassin's Creed " (der trotz der populären Games-Vorlage mit nur knapp 429.000 Besuchern und damit Rang 74 gerade noch in die Auswertung rutschte) wurden immerhin 27 Prozent aller Tickets im Online-Vorverkauf abgesetzt. Dahinter rangiert " Rogue One: A Star Wars Story ", bei dem es 25 Prozent waren.Unter dem Strich zogen die 75 besucherstärksten Filme des Vorjahres 93,1 Mio. Besucher in die deutschen Kinos - das sind 13,1 Prozent weniger als noch 2015 (107,1 Mio.). Gleichzeitig sank der Anteil der Toptitel an den Gesamtbesuchen von 79 auf zuletzt 76 Prozent. Auch dies Ausdruck des Phänomens, dass es 2016 an den ganz großen Hits fehlte. Aktuell muss man übrigens auch im laufenden Jahr noch auf den ersten Film warten, der die Marke von vier Mio. Besuchern knackt. Mit " Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe " und " Fast & Furious 8 " scheiterten zuletzt zwei Blockbuster trotz sehr guter Zahlen an der Hürde, die ihre direkten Vorgänger 2015 noch genommen hatten.Die letztjährige Schwäche des deutschen Films (die im laufenden Jahr bislang noch anzuhalten scheint) drückt sich natürlich auch in der Detailanalyse der FFA aus. Lockten 2015 die 16 deutschen (Ko-)Produktionen unter den Topfilmen noch 29,5 Mio. Besucher in die Kinos; brachten es 20 deutsche (Ko-)Produktionen 2016 gerade noch auf 19,7 Mio. Besucher. Oder anders ausgedrückt: Im Durchschnitt sanken die Besucherzahlen pro deutschem Film in den Top 75 von 1,8 Mio. auf 985.000 - also beinahe auf die Hälfte.Auf den ersten Blick geradezu frappierend ist, wie wenig Einfluss Auszeichnungen im Schnitt auf das Besuchsverhalten haben. So wurden in der Befragung gerade einmal für ein Prozent aller Ticketkäufe Auszeichnungen als Motivation für einen Kinobesuch genannt. Nun mag es um die Außenwirkung diverser Preise tatsächlich nicht allzu gut bestellt sein - allerdings sollte man im Hinterkopf behalten, dass sich die allermeisten Filme nicht mehr in einer regulären Kinoauswertung befinden, wenn ihnen Auszeichnungen zuteil werden. Ganz anders lag der Fall bei " Toni Erdmann ", der 2016 zwar keine Palme gewann, aber wie ein Sieger gehandelt wurde und im Laufe seiner (tatsächlich noch andauernden und bis Mitte Mai auf einer zweistelligen Zahl von deutschen Leinwänden stattfindenden) Auswertung unter anderem Europäische Filmpreise, eine Oscar-Nominierung und Lolas mitnehmen konnte: Hier wurde eine Auszeichnung in 18 Prozent aller Fälle als ausschlaggebend für den Kinobesuch angeführt.Weitere Fakten, die Frank Völkert (FFA) teils schon beim Filmtheaterkongress in Karlsruhe zusammengefasst hatte:Grundlage für die FFA-Auswertungen ist das Individualpanel Media*Scope der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), dessen filmwirtschaftliche Daten der FFA exklusiv zur Verfügung stehen. Das Panel umfasst 25.000 Teilnehmer und steht repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 10 Jahren.

Quelle: Blickpunkt:Film

