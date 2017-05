"Olli Mäki" hat glücklichsten Tag beim sehsüchte-Festival

Großansicht Beim sehsüchte-Filmfestival als bester Langfilm ausgezeichnet: "Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki" (Bild: Camino) Beim sehsüchte-Filmfestival als bester Langfilm ausgezeichnet: "Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki" (Bild: Camino)

Nach der Auszeichnung mit dem European Discorvery Award beim Europäischen Filmpreis im vergangenen Dezember ist Juho Kuosmanens am vergangenen Samstag zum Abschluss der 46. Ausgabe des Internationalen Studierendenfilmfestivals sehsüchte als bester Langspielfilm ausgezeichnet worden. Der Preis für den besten Dokumentarfilm, wie Ersterer mit 5.000 Euro dotiert, ging an Peter Levins "Hinter dem Schneesturm", als bester Kurzfilm (2.500 Euro) wurde %Ely Chevillots% "Ce qui échappe" ausgezeichnet.Weitere Preise gingen an "Watu Wote" (Beste Produktion, Produzent: Tobias Rosen ; 3.000 Euro und Publikumspreis; 10.000 Euro), Alexandre Arpentiniers fünfminütigen Animationsfilm "Asteria" (Bester Genrefilm; 5.000 Euro), Manuela Rueggs "Wolkenreiter" (Bester Kinderfilm; 2.500 Euro), Daan Bols "Rocknrollertjes" (Bester Jugendfilm; 2.500 Euro), "Dornröschen 2.0 - Eine Prinzessin wacht auf!" (Bestes Drehbuch, Autorin Gesa Scheibner; 2.000 Euro), Daniel Moshels "Me Tube 2: August Sings Carmina Burana" (Bestes Musikvideo; 2.000 Euro).Alle Jurybegründungen unter www.sehsuechte.de

Quelle: Blickpunkt:Film

