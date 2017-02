"Ohne Anreize können Sie am Spiel nicht teilnehmen"

Großansicht Podiumsdiskussion in der Bayerischen Vertretung: Klaus Schaefer, Otmar Bernhard, Staatsministerin Ilse Aigner, Marco Wanderwitz, Alexander Thies, Rafael Parente, Hans Radau und Felix Falk Podiumsdiskussion in der Bayerischen Vertretung: Klaus Schaefer, Otmar Bernhard, Staatsministerin Ilse Aigner, Marco Wanderwitz, Alexander Thies, Rafael Parente, Hans Radau und Felix Falk

Großansicht Bayerns stellvertretende Ministerpräsidentin Ilse Aigner Bayerns stellvertretende Ministerpräsidentin Ilse Aigner

Großansicht Senator und MPAA-Chef Chris Dodd hielt eine Keynote Senator und MPAA-Chef Chris Dodd hielt eine Keynote

Großansicht Gastgeber: Otmar Bernhard, Vorsitzender der CSU-Kommission für Film, Kunst und Kultur Gastgeber: Otmar Bernhard, Vorsitzender der CSU-Kommission für Film, Kunst und Kultur

Dass man bei der CSU gelegentlich einen etwas anderen Blick auf die Dinge hat als die große Unionsschwester, wurde auch bei der Berlinale deutlich. Denn wo BKM -Vertreter dem Vernehmen nach zuletzt mit eher wenig Begeisterung auf anhaltende Wünsche nach einem grundlegenden Strategiewechsel in der Filmförderung des Bundes reagierten, plädierte Bayerns stellvertretende Ministerpräsidentin Ilse Aigner auch in Berlin für noch etwas deutlichere Schritte, als es die - von der Branche übrigens absolut dankbar angenommene - Erhöhung des DFFF auf den höchsten Stand seit seiner Gründung markiert. Argumente lieferte Aigner dabei nicht zuletzt die unlängst vom SPD-geführten Bundeswirtschaftsministerium vorgestellte Studie zur gesamtwirtschaftlichen Bedeutung der Film- und Fernsehbranche. Kürzest mögliche Zusammenfassung: Sie ist enorm.Nicht dass diese Erkenntnis für irgendein Branchenmitglied überraschend gekommen wäre. Aber alleine die Tatsache, dass die Politik eine derart tief gehende Analyse in Auftrag gab und deren Resultate nun unter dem Banner einer "großen Strahlkraft der Branche" zusammenfasst, lässt doch hoffen - nein, erwarten - dass die aktuell existierenden Modelle nicht das Ende der Fahnenstange sind. Auch Otmar Bernhard sprach als Gastgeber der traditionellen Berlinale-Debatte der CSU von "eindrucksvollen Zahlen", die das BMWi vorgelegt hat. Allerdings habe die Studie eben auch gezeigt, dass den grundsätzlich sehr guten strukturellen Rahmenbedingungen keine adäquaten Finanzierungsbedingungen zur Seite gestellt sind. Ergo: Um eine Debatte über neue oder massiv aufgewertete Fördermodelle kommt man im Grunde nicht herum, wenn man sich ernsthaft über Zukunftsperspektiven Gedanken macht.Aus Sicht von Aigner jedenfalls stellt die momentane Finanzierungs- bzw. Förderungssituation eine "angezogene Handbremse" für die weitere Entwicklung dar. Dafür, mehr Anschub in diesem Bereich zu fordern, spräche eine Vielzahl "sehr überzeugender Argumente". Beispielhaft genannt sei nur die Tatsache, dass jeder einzelne Arbeitsplatz in der Filmwirtschaft (mindestens) einen weiteren sichert. Und auch wenn, wie Berlinale-Direktor Dieter Kosslick so richtig bemerkt hatte, man im Film einfach mutig sein müsse, spricht sehr viel für die Sichtweise von Aigner, dass man dafür Sorge tragen wolle, dass "Mut nicht die Grenze zum Leichtsinn überschreiten" müsse.Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Feststellung, dass Aigner nicht etwa nur eine quantitative Förderreform im Blick hat, sondern auch eine qualitative. Wettbewerbsfähigkeit zu erzielen bedeute auch, Filme zu produzieren, die international besser ausgewertet werden können. Und es bedeute - auch wenn dies nach den Worten der Staatsministerin mitunter "schmerzhaft" sei - zu erkennen, dass vielleicht nicht alles auf die Leinwand gehört, was dorthin drängt. Ressourcen zu bündeln, um den einzelnen Projekten zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen, gehöre zu den Maßnahmen, über die man nachdenken müsse. Ähnlich formulierte letzteren Punkt auf dem Podium auch Marco Wanderwitz , der kultur- und medienpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Er erklärte, dass man diesbezüglich "gute Gespräche" mit der Branche führe. Was weitere Schritte anbelangt, wollte er sich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, stellte aber immerhin fest, dass "vieles dafür spricht", bestehende Instrumente zu stärken - nicht zuletzt mit Blick auf die Entwicklungen bei Serien und Games. "Wir haben in dieser Legislaturperiode Einiges geschafft. Ich denke, wir werden sehen, dass die deutsche Politik den internationalen Wettbewerb annimmt und Antworten geben wird." Die Frage, wie der "DFFF II" inhaltlich ausgestattet sein wird, konnte indes auch Wanderwitz (noch) nicht beantworten.Keinen Zuspruch erfuhr der Gedanke eines stärkeren "Aussiebens" im Rahmen selektiver Förderung vonseiten des Vorstandsvorsitzenden der Produzentenallianz Alexander Thies . Man solle nicht vorgeben, wer überleben dürfe und wer nicht, solle auch kleinen Produktionen keine Verwertungsmöglichkeiten verschließen. Insofern seien auch andere Plattformen bzw. Geschäftsmodelle als die Kinoauswertung wesentlicher Teil des Gesamtbildes. Entscheidend sei laut Thies - und hierfür bedürfe es eines "Paradigmenwechsels" - Rahmenbedingungen zu schaffen, die Produzenten in die Lage versetzten, Geld zu verdienen, an der Wertschöpfung teilzuhaben. Eine stärkere Position (nicht zuletzt qua größerer finanzieller Unabhängigkeit) gegenüber jenen, die das Programm abnehmen, sei dafür unerlässlich. Hierzu auch Rechtsanwalt Hans Radau Noer LLP ): "Produzenten können nur der an Wertschöpfung teilnehmen, wenn sie nicht alle Recht vorab verkaufen müssen!" Thies brachte dies so auf den Punkt: "Wir wollen nicht länger Leibeigene sein!"Neben den deutschen Politikvertretern konnte die CSU in diesem Jahr noch einen weiteren, besonders prominenten Gast begrüßen: MPAA -Chef Christopher Dodd , der seinerseits unterstrich, dass die Wahrnehmung der Filmindustrie als Wirtschaftsfaktor durchaus ausbaufähig sei. Ein wenig müsse sich die Branche dabei womöglich an die eigene Nase fassen. Denn die auch von ihr selbst betriebene Fokussierung auf die großen Stars mache es leicht, jene "96 Prozent" zu vergessen, die hinter den Kulissen arbeiten und im Abspann (wenn überhaupt) erst dann auftauchen, wenn das Publikum den Saal längst verlassen hat. Man müsse immer und immer wieder daran erinnern, so Dodd, für wie viele Menschen die Film- und TV-Branche Existenzgrundlage sei. Ebenso wenig vergessen dürfe man die kulturelle Bedeutung des Mediums - gut gemachte Filme, die Haltung zeigen, eine Aussage besitzen würden, seien extrem wichtig.Welchen Effekt funktionierende Modelle haben, illustrierte Dodd noch mit einem Beispiel aus den USA, wo der Anreizwettbewerb auch innerhalb der einzelnen Bundesstaaten tobt. Zumindest Laien jedenfalls dürften Georgia nicht unbedingt als einen Nabel der Filmindustrie im Hinterkopf haben - und doch ist es laut Dodd der drittgrößte Standort. Auch wenn Reputation und Infrastruktur ebenfalls als Faktoren berücksichtigt werden, brachte es der MPAA-Chef klar auf den Punkt: "Ohne Anreize können Sie nicht am Spiel teilnehmen." Umso wichtiger sei dieser Punkt, weil die Zukunft des weltweiten Filmschaffens zunehmend in der internationalen Zusammenarbeit liege.Wie Radau von einer Veranstaltung seiner Kanzlei berichtete, habe sich dort auch BKM-Amtschef Günter Winands durchaus dazu bekannt, dass Impulse durch hierzulande tätige Produzenten aus dem Ausland auch im Sinne des Aufbaus von Strukturen für die hiesige Branche wichtig seien. Allerdings habe er erneut auf die enormen Schwierigkeiten hingewiesen, ein steuerbasiertes Modell überhaupt ernsthaft auch mit jenen Bundesländern zu diskutieren, die nicht zu den großen Filmstandorten zählen.Auch im Falle des Bekenntnisses zu einer Neuaufstellung des Fördersystems stellt sich jedenfalls die grundsätzliche Frage: Bedarf es tatsächlich eines neuen Modells nach dem Vorbild von Ländern wie Großbritannien? Hierzu hat der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware BIU , auf dem Panel vertreten durch Geschäftsführer Felix Falk , ein Konzept für die audiovisuelle Branche insgesamt vorgelegt, das neben Games eben nicht zuletzt auch den Filmbereich erfasst. Oder ist es womöglich mit einem signifikanten Ausbau bestehender Instrumente getan? Mit anderen Worten: Kann ein in der Höhe grundsätzlich begrenzter Topf ausreichen, wenn er entsprechend großzügig ausgestattet ist?Um die Podiumsdiskussion diesbezüglich knapp auf den Punkt zu bringen: Sie brachte keine eindeutige Antwort, beide Ansätze können funktionieren, wenn man sie denn nur konsequent genug verfolgt. Aber gerade das ist ein Knackpunkt: Wie konsequent müsste ein haushaltsbasiertes Modell wie der DFFF aufgestellt werden, um dieselbe Verlässlichkeit und vor allem Planungssicherheit zu bieten wie der steuerbasierte Ansatz? Ein beständiges Auf und Ab, wie es der DFFF in den vergangenen Jahren durchmachte, ist jedenfalls Gift für das Vertrauen in dieses Instrument. Insofern die Empfehlung von Radau: Wenn man schon kein steuerbasiertes Modell in Angriff nehmen wolle, dann müsse eine denkbare haushaltsbasierte Alternative ähnlich wie eine Investitionszulage ausgestaltet sein: Ohne Deckelung, mit einem höheren prozentualen Fördersatz und einem automatischen Anspruch für jeden, der die Voraussetzungen erfülle.Für enorm wichtig hält es Radau auch, sämtliche audiovisuellen Werke einzubeziehen, neben dem Kinofilm also unter anderem auch Games und vor allem TV-Produktionen. Tatsächlich, so seine Prognose, die bei vielen politischen Berlinale-Terminen in ähnlicher Form zu hören war, könnten "TV-Werke" (der Begriff ist insofern veraltet, als damit selbstverständlich auch Produktionen für z.B. große Streaming-Dienste gemeint sind) künftig eine erheblich wichtigere Rolle spielen als der Kinofilm. Produzent Rafael Parente Neuesuper ) wagte in diesem Zusammenhang die augenzwinkernde Prognose, dass man sich in 20 Jahren womöglich auf der "Serienale" träfe, die im Rahmenprogramm dann auch "Drama Cinema Days" zu bieten habe. Generell plädierte er auch für eine Formatoffenheit der Förderung. Denn auch wenn man in Deutschland grundsätzlich über gute Möglichkeiten verfüge, halte die Förderung in mancherlei Hinsicht mit den Marktentwicklungen nicht Schritt."Die Zeit zu handeln ist jetzt!" könnte man den Tenor der Podiumsdiskussion auf einen sehr einfachen Nenner bringen. Und um mit den Worten von Hans Radau zu schließen: "Die Argumente liegen auf dem Tisch!" Jetzt auch in Form einer Ministeriumsstudie.Marc Mensch

Quelle: Blickpunkt:Film

