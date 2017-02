Nutzung der ARD-Mediathek nimmt zu

Großansicht Auch bei den Jüngeren beliebt: die ARD-Mediathek (Bild: Screenshot) Auch bei den Jüngeren beliebt: die ARD-Mediathek (Bild: Screenshot)

Die Zahl der Besuche der ARD -Mediathek ist 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent auf 291 Mio. angestiegen. Das gab der Senderverbund heute bekannt. Immer wichtiger werde dabei die Nutzung über mobile Endgeräte - ihr Anteil an der Gesamtnutzung stieg auf 44 Prozent - und via Smart TV, das seinen Anteil an der Gesamtnutzung um 50 Prozent steigern konnte.Wie die ARD weiter mitteilt, ist ihre Mediathek laut Convergence Monitor 2016 die bekannteste und erfolgreichste Sendermediathek in Deutschland - "auch bei den Jüngeren", wie die ARD betont. So nutzen laut Convergence Monitor 2016 35 Prozent der 14- bis 29-Jährigen die ARD-Mediathek.Insgesamt verzeichneten die Internetangebote der ARD im vergangenen Jahr im Jahresvergleich ein Wachstum von 20 Prozent.

Quelle: Blickpunkt:Film

