Nordmedia-Kinoprogrammpreise für 60 Kinos

In der Schauburg in Quernheim sind soeben die Kinoprogrammpreise für Niedersachsen und Bremen vergeben worden. Nordmedia hat insgesamt 72.000 Euro an 60 gewerbliche und nicht-gewerbliche Filmtheater ausgeschüttet. Der Spitzenpreis in Höhe von 3.500 Euro ging an drei Lichtspielhäuser: das Universum Filmtheater in Braunschweig, die Schauburg in Bremen und das Casablanca in Oldenburg.Nordmedia-Geschäftsführer Thomas Schäffer freute sich bei der Verleihung über die niedersächsische Kinolandschaft, die "so vielseitig wie ihre leidenschaftlichen und kompetenten Filmemacher ist": "Nicht nur in den Städten, sondern besonders auch in der Fläche wird exzellentes Kino geboten - dieses großartige und keineswegs selbstverständliche Engagement wird jedes Jahr durch die Kinoprogrammpreise gewürdigt. Die Preisverleihung findet jedes Jahr in einer anderen Kinostätte statt und so auch häufig auf dem Lande - in diesem Jahr ist es da Kino im kleinsten Ort, die Schauburg in Quernheim - ein wieder einmal ganz besonderer Rahmen."Im Rahmen der Preisverleihung stellte Regisseur und Produzent Holger Tappe seinen Animationsfilm " Happy Family " vor, der am 24. August in die deutschen Kinos kommt.Alle Preisträger unter www.nordmedia.de

